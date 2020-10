Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a son propre service dabonnement aux jeux dans le cadre de lApp Store: Apple Arcade.

Il propose plus de 100 jeux à jouer sur plusieurs plates-formes pour un abonnement mensuel, la majorité dentre eux étant «nouveaux et exclusifs».

Tous les achats intégrés et les extensions de contenu téléchargeables sont inclus et la liste des titres disponibles est régulièrement actualisée, ce qui signifie quil devrait toujours y avoir de nouveaux jeux en attente de lecture.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur Apple Arcade.

Apple Arcade est un service dabonnement qui vous permet daccéder instantanément à une vaste bibliothèque de jeux pour jouer sur plusieurs appareils moyennant un seul abonnement mensuel.

Les jeux ont été triés sur le volet par Apple et reposent sur plusieurs genres, notamment la famille, le puzzle, le sport, le RPG et la stratégie. Il existe même une catégorie qui propose des jeux pour "débutants".

Chaque jeu est disponible sans frais supplémentaires, avec tous les éléments du jeu et le contenu téléchargeable inclus.

Ce nest pas une plate-forme de jeu en nuage , telle que Google Stadia ou Cloud Gaming de Microsoft avec Xbox Game Pass Ultimate , mais ressemble plus au service principal Xbox Game Pass . Vous téléchargez des jeux entièrement sur votre appareil et pouvez y jouer aussi souvent que vous le souhaitez.

Ils comportent également une sauvegarde croisée, de sorte que votre progression sur un appareil sera instantanément restaurée sur un autre si vous changez.

Apple Arcade est disponible dans 150 pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Fondamentalement, il est disponible partout où il y a accès à lApp Store dApple.

Apple Arcade coûte 4,99 £ / 4,99 $ par mois tout compris. Les nouveaux abonnés bénéficient dabord dune période dessai gratuite dun mois.

Il ny a pas de frais cachés supplémentaires, sans achat intégré ni publicité dans les jeux Apple Arcade.

Le pack de services Apple pour Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + et Fitness + a été lancé en octobre 2020. Cela signifie que vous pouvez désormais vous abonner à Apple Arcade via lun des trois niveaux de loffre Apple One: Individuel, Famille et Premier. Les plans individuel et familial dApple One sont disponibles dans plus de 100 pays et régions, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le plan Premier a également été lancé, mais uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Voici combien coûte chaque niveau Apple One au lancement:

Individuel: vous obtenez Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour 14,95 £ / 14,95 $ par mois.

vous obtenez Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour 14,95 £ / 14,95 $ par mois. Famille: jusquà six membres de votre famille bénéficient dApple Music, dApple TV + et dApple Arcade, et de 200 Go diCloud pour 14,95 £ / 19,95 $ par mois.

jusquà six membres de votre famille bénéficient dApple Music, dApple TV + et dApple Arcade, et de 200 Go diCloud pour 14,95 £ / 19,95 $ par mois. Premier: Inclut tous les autres avantages, mais augmente le stockage iCloud à 2 To par mois et ajoute des abonnements au service de magazines et de journaux News + et au nouveau service Fitness + pour 29,95 £ / 29,95 $ par mois.

Les nouveaux abonnés peuvent suivre ces étapes pour sabonner à Apple One:

Ouvrez lapplication Paramètres sur votre appareil iOS. Accédez à votre nom en haut des paramètres. Sélectionnez le menu Abonnements . Sélectionnez Obtenir Apple One. Choisissez le niveau Apple One de votre choix. Sélectionnez Démarrer lessai gratuit .

Si vous avez déjà un abonnement Apple, comme Apple Arcade, vous recevrez un remboursement au prorata pour les jours restants sur vos abonnements existants.

Pour plus de détails, consultez notre guide sur Apple One.

Cerise sur le gâteau, toute une famille (jusquà six membres) peut accéder à autant de jeux quelle le souhaite dans le cadre du même abonnement mensuel, via la fonctionnalité de partage familial existante dApple.

Apple Arcade est conçu pour fonctionner sur bien plus que des appareils iOS .

Outre l iPhone et l iPad , vous pouvez jouer aux jeux disponibles sur votre téléviseur via un décodeur Apple TV . Ils sont également disponibles pour les utilisateurs dun iMac ou dun MacBook. Et les propriétaires d iPod touch ne doivent pas se sentir exclus, car il fonctionnera également sur cet appareil portable.

Les contrôleurs de jeu Bluetooth MFi sont pris en charge par certains jeux. Les appareils exécutant iOS 13 , iPadOS 13 , macOS Catalina et tvOS 13 ou version ultérieure peuvent également être liés aux contrôleurs Xbox One et PS4 DualShock 4 via Bluetooth.

La plupart des jeux disponibles sur le service sont "nouveaux et exclusifs" aux plates-formes mobiles.

Apple travaille avec un large éventail de partenaires de développement, notamment Sega, Konami, Lego, Bossa Studios et Cartoon Network. Chacun fournit des jeux sur une base régulière.

La gamme Arcade est organisée à la main par léquipe dApple et ne contient aucune publicité, aucun suivi publicitaire ni aucun achat supplémentaire. Apple contribue également aux coûts de développement, devenant un éditeur de jeux à sa manière.

Comme nous lavons dit, il existe des centaines de jeux disponibles pour tous les styles de jeu. Trois de nos préférés sont:

Une bande son palpitante et une palette de couleurs psychédéliques signifient que, pendant une grande partie des 10 premières minutes de ce jeu développé par Annapurna, vous naurez pas vraiment une idée de ce qui se passe ou si vos tapotements et balayages ont réellement un impact.

Ce nest pas grave, car une fois que votre cerveau sest installé sur ce quil voit et entend, ce jeu de rêve sur la moto, la planche à roulettes, les batailles de danse, le tir au laser, le maniement dépées et les cœurs brisés grandira bientôt sur vous. Et, si vous avez du mal à le terminer, la bande-son est suffisante pour vouloir la garder en arrière-plan de toute façon.

Mini Motorways est la suite de Mini Metros et vous permet de relever le défi simple damener les gens de chez eux au travail en construisant lentement une métropole tentaculaire.

Si cela semble facile, cest parce que cest pour commencer. Cependant, au fur et à mesure que le jeu se développe, votre niveau de stress augmentera aussi car vous devez placer des feux de signalisation, des ponts et des autoroutes pour faire circuler les gens dans la ville sans manquer de piste. Ce qui commence par être calme et apaisant peut vite devenir très chaotique. Attendez-vous à perdre la notion du temps très rapidement.

Tout simplement lun des meilleurs jeux sur Apple Arcade et vraiment amusant. Quest-ce que le golf? est un jeu de mini-golf avec une différence majeure - vous ne devez pas nécessairement frapper une balle dans un trou.

Au lieu de cela, tout et tout peut devenir la balle en fonction du niveau et une partie du plaisir est dessayer de déterminer quel élément vous devez glisser vers le drapeau à chaque fois. Cest simple, mais totalement efficace et incroyablement addictif.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Maggie Tillman.