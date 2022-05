Le service Prime Gaming d'Amazon offre désormais des cadeaux Pokémon Go gratuits.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service Prime Gaming d'Amazon s'est associé au développeur de Pokémon Go, Niantic, pour proposer des goodies en jeu gratuitement.

Prime Gaming offre une sélection de jeux PC gratuits chaque mois et propose régulièrement du contenu en jeu pour un certain nombre de titres différents. Il est disponible dans le cadre de l'adhésion à Amazon Prime sans frais supplémentaires, et maintenant les joueurs de Pokémon Go peuvent aussi participer à l'action.

squirrel_widget_237190

Les offres arriveront au cours des "prochains mois" avec des lots d'articles bonus disponibles gratuitement pour les dresseurs toutes les deux semaines. Cela comprendra des Poké Balls, des Max Revives, et bien plus encore.

Le premier lot est disponible dès maintenant, avec 30 Poké Balls, cinq Max Revives et une Star Piece prêts à être réclamés. Il a été programmé pour coïncider avec la journée communautaire de mai de Pokémon GO, qui aura lieu le samedi 21 mai 2022 de 11h à 14h, heure locale.

Les offres groupées peuvent être échangées sur le site Web de Prime Gaming ici. Vous recevrez un code que vous pourrez échanger en ligne, pour les utilisateurs d'iOS et d'Android, ou dans le jeu lui-même, si vous jouez sur Android.

Les autres contenus proposés comprennent des packs FIFA Ultimate Team pour FIFA 22, des packs Madden NFL 22, des packs Fall Guys et bien plus encore.

Meilleures offres de jeux pour le Black Friday 2021 : obtenez vos bonnes affaires sur les jeux ici Par Adrian Willings · 19 Peut 2022

Écrit par Rik Henderson.