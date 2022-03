Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après des mois de tests, le service de streaming de jeux basé sur le cloud d'Amazon, Luna , a été officiellement lancé aux États-Unis avec de nouveaux avantages intéressants.

Annoncé pour la première fois fin 2020, Luna n'est disponible que pour un nombre limité de personnes via un programme "d'accès anticipé" sur invitation uniquement. Désormais, il est disponible pour toute personne aux États-Unis, et il est livré avec une foule de nouvelles fonctionnalités, y compris trois "chaînes" supplémentaires et des jeux gratuits pour les membres Amazon Prime.

Les chaînes de Luna sont vraiment des ensembles de jeux auxquels vous pouvez vous abonner tous les mois. Actuellement, Amazon propose la chaîne principale Luna Plus pour 5,99 $ par mois, la chaîne Ubisoft Plus pour 17,99 $ par mois et la chaîne familiale pour 2,99 $. Mais la dernière nouvelle chaîne introduite par Amazon s'appelle Prime Gaming Channel. Comme Microsoft Xbox Game Pass, il offre aux membres Prime des jeux gratuits à jouer. En mars, par exemple, les membres Prime auront accès à Devil May Cry 5, Observer, System Redux, PHOGS! et Flashback.

Les deux autres nouvelles chaînes coûtent 4,99 $ par mois et s'appellent Retro Channel et Jackbox Games Channel. Retro Channel comprend des jeux classiques comme Street Fighter II et Metal Slug 3, tandis que Jackbox Games Channel propose les huit titres Jackbox Party Pack ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité Luna Couch qui permet à d'autres amis de vous rejoindre même s'ils ne sont pas abonnés à Luna.

En plus de ces canaux, Amazon ajoute un support natif pour Twitch, vous pouvez donc appuyer sur un bouton pour diffuser votre jeu avec une superposition de flux de caméra. Il existe également un code QR pour ceux qui jouent sur Fire TV, afin qu'ils puissent lier leur téléphone pour l'utiliser comme webcam. Amazon offre également la possibilité d'utiliser un iPhone ou un téléphone Android comme contrôleur lorsque vous jouez sur Fire TV.

