(Pocket-lint) - Amazon a annoncé aujourdhui une plus grande poussée de son service de streaming de jeux vidéo Luna , car la société espère pouvoir attirer les utilisateurs avec lajout de nouvelles chaînes, comme une pour les classiques du jeu rétro et une autre pour les titres familiaux, ainsi quun nouveau Luna Couch mode pour inviter et jouer rapidement avec des amis.

Luna Couch fonctionne un peu comme une réunion Zoom. Fondamentalement, les joueurs peuvent envoyer un lien ou un code dinvitation à un ami ou à un membre de la famille, et même si cette personne nest pas abonnée à Luna, ils peuvent toujours monter et jouer à un jeu multijoueur avec le membre dorigine qui les a invités.

La société espère intéresser davantage dutilisateurs au service. Ainsi, pendant une semaine seulement, les membres dAmazon Prime aux États-Unis pourront jouer à Luna gratuitement sans invitation requise. Cette promotion se déroule du 9 septembre au 15, donc si vous êtes situé aux États-Unis et que vous avez déjà eu une certaine curiosité pour le service de streaming de jeux, cest maintenant votre meilleure chance de tenter le coup.

De plus, si vous avez une tablette Fire TV ou Fire, Amazon vous permettra de télécharger lapplication Luna et de commencer à jouer immédiatement - aucune invitation requise.

Comme pour lensemble du système de chaînes, Luna fonctionne de la même manière que la télévision par câble : vous vous abonnez à des « chaînes » spécifiques qui sont centrées sur un thème spécifique à un prix fixe par mois. Plus vous êtes abonné à des chaînes, plus vous avez accès à des jeux.

Aujourdhui, Amazon présente Family Channel, qui propose 35 titres conviviaux pour seulement 2,99 $ par mois. Selon la chaîne rétro quAmazon promet, ils noffrent aucun détail sur le moment où cela pourrait être lancé ni sur ce à quoi nous devrions nous attendre en termes de prix, cependant, ils annoncent des "jeux de style arcade déditeurs comme Atari, SNK… abonnés revivre des classiques comme Another World, Dragons Lair, King of Fighters et bien dautres ».

La société note en outre que le prix de la chaîne Ubisoft + passera de 14,99 $ par mois à 17,99 $ par mois à partir du 30 septembre, mais si les utilisateurs se lancent maintenant, ils peuvent bénéficier du tarif le moins cher à condition de ne jamais annuler ou suspendre leur service. .

Amazon Luna nest pas encore proposé au Royaume-Uni.

Consultez le communiqué de presse complet dAmazon sur toutes les nouvelles fonctionnalités de Luna ici .