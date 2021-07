Obtenez Battlefield 1 et V gratuitement avec Prime Gaming

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042 approche à grands pas et le battage médiatique est de plus en plus concentré. Les entrées précédentes de la série Battlefield trouvent à nouveau leurs serveurs inondés de joueurs passionnés, il ny a donc jamais eu de meilleur moment pour en essayer certains.

Cest pourquoi le timing dAmazon est si parfait avec cette offre - ses derniers avantages pour les membres Prime signifient que Battlefield 1 et Battlefield V sont à gagner entièrement gratuitement. Loffre Prime Gaming est en ligne pour le premier dentre eux en ce moment, et BFV sera disponible le 2 août.

Tout ce que vous avez à faire est dêtre un membre Prime et vous pouvez vous rendre ici pour récupérer un code pour Battlefield 1, qui vous permettra dactiver le jeu sur la plate-forme Origin dEA sur PC. Malheureusement, les joueurs sur console nauront aucune joie ici - comme pour de nombreux avantages Prime Gaming, cest uniquement pour les joueurs PC.

Ces deux jeux suivent de près la piste de Battlefield 4, qui était proposé de la même manière récemment, donc Amazon a clairement prévu cela depuis un certain temps. Vous pouvez récupérer Battlefield 1 jusquau 4 août, et Battlefield V sera disponible entre le 2 août et le 4 octobre, alors ne les manquez pas.

Bien que les deux jeux ne soient pas les plus récents, ils sont toujours des entrées vraiment mémorables dans la série, et étant de DICE, ils ont lair et sonnent incroyables même quelques années après leur sortie. Ils offrent également des atmosphères contrastées, Battlefield 1 ayant lune des ambiances les plus impressionnantes de tous les jeux de tir en ligne auxquels nous avons joué, en particulier.

