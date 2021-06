Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service de streaming de jeux en nuage dAmazon, Luna, sera disponible pour les membres dAmazon Prime le Prime Day 2021. Auparavant, pour tester Luna, vous deviez demander laccès ou vous inscrire à partir dun appareil Fire TV pris en charge. Mais, pour cette durée limitée uniquement, les abonnés Prime aux États-Unis peuvent commencer un essai de 7 jours à partir du 21 juin.

Gardez à lesprit que le Prime Day a lieu les 21 et 22 juin de cette année. Consultez les guides de Pocket-lint sur les meilleures offres aux États-Unis et au Royaume-Uni pour le Prime Day 2021 :

9to5Google a déclaré quAmazon réduisait de 30% son contrôleur Luna dédié à partir du 14 juin. Le forfait avec le contrôleur Luna et le Fire TV Stick 4K est 40 $ moins cher. Luna, qui est en concurrence avec Microsoft xCloud ou Google Stadia, fonctionne sur Windows PC, Mac, Fire TV et le Web sur les téléphones iOS et Android.

Normalement, Luna est au prix de 5,99 $ par mois. Il comprend laccès à des jeux tels que Control, GRID et Metro Exodus. Vous pouvez également payer 14,99 $ par mois pour obtenir la chaîne bêta Ubisoft Plus, qui comprend une large gamme de jeux et de franchises Ubisoft dAssassins Creed à FarCry.

Vous pouvez en savoir plus sur Amazon Luna dans notre guide ici.

Écrit par Maggie Tillman.