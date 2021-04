Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon met à jour sa plate-forme de jeu cloud Luna avec une nouvelle fonctionnalité qui plafonne votre résolution.

Fondamentalement, Amazon offre désormais la possibilité de limiter votre résolution à 720p. Le but est daméliorer la stabilité si vous utilisez Luna sur une connexion Internet lente ou médiocre. Auparavant, Luna ne diffusait quen 1080p, bien quAmazon ait déclaré que le streaming 4K descendait le brochet. Luna na pas encore été rendu public, il nest donc actuellement disponible que pour ceux qui accèdent à la version bêta précoce.

Souvent, les connexions Internet ne peuvent pas gérer les exigences élevées du jeu en nuage, même en 1080p. Le résultat pour vous, dans cette situation, peut être des problèmes de latence, de décalage et daudio. Pour éviter que cela ne se produise lors de lutilisation de Luna, activez simplement le nouveau mode de diffusion 720p dans les paramètres.

Cela devrait considérablement améliorer les performances. Amazon a déclaré aux médias quil sagissait de lune des fonctionnalités les plus demandées de Luna - la possibilité de jouer à des résolutions inférieures pour correspondre à des vitesses de connexion Internet lentes ou médiocres et aux demandes de bande passante. En activant une nouvelle option 720p, cela permet une diminution de la bande passante et de lutilisation des données. Cela peut également aider ceux qui ont des limites de données Internet à domicile.

Pour en savoir plus sur Luna, sorti lautomne dernier en accès anticipé, consultez notre guide détaillé:

Écrit par Maggie Tillman.