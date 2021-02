Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon Luna est maintenant disponible pour essayer gratuitement sur certains appareils Fire TV aux États-Unis - et aucune invitation nest requise.

Lancé pour la première fois en accès anticipé lannée dernière, Luna était un service de jeu en nuage sur invitation uniquement, où les clients avaient besoin dune invitation pour acheter le contrôleur Luna. Amazon a maintenant levé cette restriction en annonçant quelle est accessible à tous. Selon la page Web FAQ de la société , les utilisateurs intéressés peuvent facilement accéder à Luna sur Fire TV en téléchargeant simplement lapplication. Les appareils Fire TV suivants prennent en charge Luna sans invitation:

Amazon Fire TV Stick Lite

Amazon Fire TV Stick (deuxième et troisième générations)

Amazon Fire TV Stick 4K

Amazon Fire TV (troisième génération)

Cube Amazon Fire TV

Toshiba Fire TV Edition

Édition Insignia Fire TV

Gardez à lesprit que Luna est disponible en dehors de Fire TV, y compris sur Windows, Mac, certains appareils Android et les navigateurs Web pour iPhone, iPad, Windows et Mac. Mais cest une version bêta à accès anticipé qui nécessite toujours une invitation sur ces plates-formes. Vous pouvez demander une invitation pour accéder à Luna sur amazon.com/Luna.

Si vous vous inscrivez à Luna, vous bénéficierez dun essai gratuit de 7 jours de la chaîne Luna Plus, qui coûte 5,99 $ par mois et comprend des jeux comme Control, Metro Exodus et Grid. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Ubisoft Plus pour 14,99 $ par mois pour accéder à des jeux supplémentaires tels que Assassins Creed Valhalla.

Luna est actuellement disponible aux États-Unis, à lexception de lAlaska, dHawaï et des territoires non continentaux des États-Unis. Pour en savoir plus sur le service, consultez notre guide ici.

Écrit par Maggie Tillman.