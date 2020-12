Le service de jeu cloud Luna dAmazon arrive sur les téléphones Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Luna, le service de jeu en nuage dAmazon , est désormais disponible sur Android, a annoncé Amazon . Vous navez pas besoin de télécharger une application Luna indépendante, tout comme la version iOS, car vous pouvez accéder au service via le navigateur Web Chrome sur votre appareil Android.

Luna, qui a été lancé en accès anticipé en octobre sur PC, Mac, Fire TV et sur iPhone et iPad via des applications Web, coûte 5,99 $ par mois pour Luna Plus et propose des jeux de nombreux éditeurs différents. Il propose également Ubisoft Plus pour 14,99 $ par mois. Payer pour le canal Ubisoft Plus signifie également que vous pouvez accéder à Ubisoft Plus sur PC et sur le service de jeu en nuage de Google, Stadia. Gardez simplement à lesprit que Luna nest disponible quaux États-Unis pour le moment.

Pour demander un accès anticipé, allez ici . Mais si vous avez déjà un accès anticipé, vous pouvez commencer à jouer à Luna sur Android maintenant. La vidéo ci-dessous en explique plus.

Hey @ TheCodeB00K , comme lexplique Raghu de Team Luna ci-dessous, vous naurez pas à attendre très longtemps pour le support Android (ou, comme, du tout). Jouez à Luna avec un accès anticipé maintenant: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64 - Amazon Luna (@amazonluna) 15 décembre 2020

Au lancement, The Verge a déclaré que Luna pour Android fonctionnait sur les smartphones suivants (exécutant Android 9 ou supérieur et utilisant la version 86 ou supérieure de Chrome):

Pixel 4XL

Pixel 4A

Pixel 4A 5G

Pixel 5

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro 5G

Vous pouvez jouer à des jeux avec la propre manette Luna dAmazon ainsi quavec la manette PlayStation 4 ou Xbox One. Pour en savoir plus sur Luna, consultez notre guide ici.

Écrit par Maggie Tillman.