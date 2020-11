Amazon veut forcer les joueurs toxiques à jouer ensemble

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a déposé un brevet intéressant pour une technologie qui regrouperait les joueurs toxiques sur le même serveur multijoueur. Forcer essentiellement les joueurs toxiques à jouer ensemble et ainsi améliorer le jeu pour tout le monde.

Le brevet a été déposé à lorigine en 2017, mais a depuis été approuvé par le US Patent and Trademark Office. Il détaille comment les systèmes de matchmaking traditionnels pour les jeux multijoueurs en ligne ont tendance à se concentrer sur des regroupements basés sur les compétences. En dautres termes, rassembler des joueurs qui ont des niveaux de compétence similaires afin que le jeu soit agréable et non unilatéral.

Meilleurs jeux PC à acheter: des jeux fantastiques à ajouter à votre collection

Jeux PC à venir: les meilleurs jeux à espérer

Cependant, le brevet suggère que cette logique de matchmaking classique ne se traduit pas nécessairement par le plaisir du joueur:

"Alors que les joueurs peuvent aimer rivaliser avec dautres dun niveau de compétence similaire, ces systèmes supposent naïvement que la compétence est le principal ou le seul facteur de plaisir des joueurs. Contrairement à cette hypothèse, le plaisir des joueurs peut dépendre fortement du comportement des autres utilisateurs avec lesquels ils sont jumelés, comme la propension dautres joueurs à utiliser des blasphèmes ou à adopter dautres comportements indésirables. "

La suggestion est alors disoler tous les joueurs «toxiques» dans un pool de joueurs séparé et ensuite de sassurer que les joueurs toxiques ne sont jumelés quentre eux.

Bien sûr, même le concept de «toxique» est une idée subjective. Un joueur peut être heureux de supporter un mauvais langage, mais peut considérer dautres actions dans le jeu - comme quitter le jeu tôt - comme beaucoup plus toxiques. Un autre joueur peut ne pas être gêné par les actions, mais détester les jurons et les trolls.

Le système proposé suggère donc de permettre aux joueurs de voter sur ce qui est toxique et de définir des préférences pour ce quils jugent acceptable ou non.

Cest certainement un concept intéressant. On ne sait pas si Amazon limplémentera ou où nous serions susceptibles de le voir à ce stade, mais lidée davoir des lobbies en ligne amicaux est certainement attrayante.

Écrit par Adrian Willings.