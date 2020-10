Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Luna, le service de jeu en nuage dAmazon , est désormais disponible dans le cadre dun programme daccès anticipé, a annoncé Amazon. Certains clients basés aux États-Unis devraient bientôt recevoir des invitations pour le tester. Ils pourront même acheter un nouveau contrôleur de jeu Amazon .

Avec un accès anticipé, les joueurs Luna peuvent profiter du service sur Fire TV, Mac, PC et applications Web pour iOS. Une version Android est toujours en préparation.

Vous devrez vous abonner à la chaîne de jeux Luna Plus, qui comprend 50 jeux pour 6 $ par mois (une chaîne Ubisoft devrait également être lancée sous peu). Mais vous pouvez essayer Luna Plus gratuitement pendant sept jours. Amazon commencera alors à vous facturer son abonnement mensuel.

Gardez à lesprit quAmazon a annoncé Luna en septembre 2020 après des mois de rumeurs et de spéculations.

«Nous ne faisons que commencer et avons besoin de streamers et de joueurs de toutes sortes - joueurs de base, occasionnels et débutants - pour fournir des commentaires», a déclaré Amazon dans un article de blog le 20 octobre 2020. «Nous voulons savoir ce que les clients aiment, ce quils naiment pas et ce quils veulent que nous construisions. Si nous faisons quelque chose de bien, dites-nous. Si nous manquons la barre, nous voulons le savoir aussi. Nous avons hâte dentendre ce que vous en pensez.

Pour en savoir plus sur Amazon Luna et son fonctionnement, consultez notre guide détaillé sur les prix, la disponibilité et les jeux ici.

Écrit par Maggie Tillman.