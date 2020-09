Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lune des annonces les plus importantes lors de lévénement sur les appareils d Amazon en septembre a été le lancement de Luna, le service de jeu en nuage de lentreprise.

Prenant en compte Stadia, Cloud Gaming avec Xbox Game Pass Ultimate et GeForce Now, Amazon Luna est initialement en accès anticipé et exclusif aux États-Unis, mais se développera et, sans aucun doute, sera déployé dans dautres régions à temps.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur Luna, y compris son prix, sa liste de jeux et les appareils pris en charge.

Amazon Luna est un service de jeu en nuage, comme Stadia de Google , Cloud Gaming de Xbox et GeForce Now de Nvidia .

Cela signifie que vous pouvez jouer à une bibliothèque croissante de jeux sur Internet, avec des jeux exécutés sur des serveurs distants (à laide de la technologie cloud Amazon AWS) et une vidéo de votre jeu diffusée sur un appareil pris en charge. En retour, vos pressions sur le bouton et la direction vont dans la direction opposée et sont lues et exécutées par la source.

À tous égards, cest comme jouer à un jeu directement sur votre appareil, mais vous navez pas à le télécharger au préalable - juste lapplication Luna ou le portail Web (sur iOS).

La latence, qui est souvent la plus grande mise en garde des jeux en nuage, est considérablement réduite par les jeux joués à laide dun contrôleur Amazon Luna dédié qui se connecte directement à Internet plutôt quà votre appareil - un peu comme le contrôleur Stadia.

De plus, étant donné quAmazon possède lun des plus grands réseaux de serveurs au monde, la distance entre votre domicile et le point de serveur le plus proche est suffisamment courte pour que le décalage soit réduit au minimum.

Contrairement à Stadia ou GeForce Now, vous navez pas besoin dacheter des jeux individuellement avec Luna - en tout cas pour le moment. Un abonnement mensuel à Luna + vous permet de jouer à nimporte lequel des jeux disponibles dans la bibliothèque, qui comprend des titres comme Capcom, 505 Games et Team 17.

Il y aura également des «canaux» disponibles à lavenir, tout comme les services payants supplémentaires disponibles via Amazon Prime Video. Le premier à être annoncé est une chaîne Ubisoft qui vous donnera accès aux nouveaux titres préférés de léditeur moyennant des frais supplémentaires.

Essentiellement, Luna + est plus le fameux "Netflix des jeux" (ou, plus précisément, "Amazon Prime Video of games") que les autres déjà disponibles.

À lheure actuelle, Luna nest disponible quaux États-Unis, et limité aux membres invités tant quil est en "accès anticipé". Vous pouvez demander une invitation via le site Web dédié ici: amazon.com/luna .

Comme le service est encore en phase de test, vous pouvez trouver quelques bugs, problèmes de performances et / ou liste de jeux réduite, mais le prix dun abonnement Luna + en est le reflet. Il en coûte 5,99 $ par mois.

Pour cela, vous bénéficiez dune durée de lecture illimitée, dune diffusion en continu jusquà 1080p / 60 et de la possibilité de jouer sur deux appareils à la fois. Le streaming 4K arrive "bientôt" sur le service.

Il ny a pas encore dinformations sur les prix pour la chaîne Ubisoft. Lorsquil se lancera correctement, il proposera danciens et de nouveaux titres Ubisoft avec tout le contenu téléchargeable et les extensions inclus avec certains jeux. Il diffusera également à 1080p / 60 pour commencer, mais sera limité à un appareil à la fois.

En plus dune manette Amazon Luna dédiée, vous pouvez utiliser une manette sans fil Xbox One, une PlayStation DualShock 4 ou une souris et un clavier pour jouer aux jeux Luna. Cependant, tous sauf le contrôleur Luna peuvent ajouter une latence supplémentaire à moins dêtre connectés par câble.

Les jeux Luna peuvent être diffusés sur les appareils suivants:

Amazon Fire TV Cube - 2e génération

Amazon Fire TV Stick - 2e génération

Amazon Fire TV Stick 4K

iPhone (via Safari - avec iOS 14)

iPad (via Safari - avec iPadOS 14)

Mac (macOS 10.13 et supérieur)

PC (Windows 10 avec DirectX 11)

Le support Android arrive bientôt.

Luna sur Mac et PC peut également fonctionner via le navigateur Chrome (v83 et supérieur).

Les plates-formes rivales ont eu du mal à convaincre Apple dapprouver leurs services de jeux en nuage dans le passé, mais Amazon semble avoir trouvé une solution de contournement pour iOS et iPadOS - vous pourrez jouer aux jeux Luna via Safari sur iPhone et iPad aussi longtemps que iOS 14 et iPadOS 14 est installé respectivement.

1/3 Amazon

Amazon a conçu un contrôleur dédié pour jouer aux jeux Luna.

Il ressemble beaucoup à une manette sans fil Xbox One, en particulier avec ses emplacements de bouton central et de manette. Cependant, plutôt que de se connecter à un appareil spécifique, il se connecte directement à Internet via votre réseau domestique sans fil.

Il y a deux avantages à cela. Tout dabord, comme il na pas besoin dêtre couplé à un appareil spécifique, vous pouvez simplement le récupérer et lutiliser dès que vous lancez Luna nimporte où. Et deuxièmement, la connexion directe réduit la latence en nayant pas à passer dabord les codes de contrôle à travers un appareil - elle supprime lintermédiaire, pour ainsi dire.

Amazon affirme que cela réduit la latence entre 17 et 30 millisecondes - une quantité énorme pour une réponse de jeu précise.

En plus des boutons habituels pour démarrer les jeux et accéder aux menus, etc., le Luna Controll dispose dun bouton de micro pour Alexa - il sagit dun produit Amazon après tout. Vous pouvez donc démarrer des jeux sur un Fire TV avec seulement votre voix, ainsi quutiliser dautres commandes activées par lassistant.

Il utilise deux piles AA et peut même être utilisé comme contrôleur Bluetooth ordinaire lorsquil ne joue pas aux jeux Luna.

Le contrôleur Amazon Luna coûte 49,99 $ alors que le service est en accès anticipé (passant à 60,99 $ lors du lancement complet).

squirrel_widget_2683613

Au lancement, Amazon Luna diffusera des jeux dans un maximum de 1080p / 60, mais il est prévu de laugmenter à 4K (sur les appareils pris en charge) à lavenir.

Amazon recommande une vitesse de haut débit minimale de 10 Mbps, passant à un minimum de 35 Mbps lorsque le streaming 4K devient disponible.

Il convient également de noter quun flux de jeu utilise beaucoup plus de bande passante quune émission de télévision ou un film, donc si vous utilisez un forfait Internet à données limitées, vous devez savoir que les jeux peuvent utiliser jusquà 10 Go de votre allocation de données par heure ( à 1080p). Plus pour les jeux 4K. Cela sapplique aux données mobiles et au haut débit domestique, à moins que vous nayez un forfait illimité.

1/2 Amazon

Tous les jeux pour Amazon Luna nont pas encore été annoncés, mais voici ceux qui ont été confirmés comme étant en accès anticipé jusquà présent.

Amazon affirme quil y aura plus de 100 jeux disponibles sur la plate-forme au total au lancement complet.

Abzu

A Plague Tale: Innocence

Frères: un conte de deux fils

Contrôle

Iconaclasts

la grille

Panzer Dragoon: Remake

Risque biologique Resident Evil 7

Le Surge 2

Yooka-Laylee et limpossible repaire

Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que dautres titres seront confirmés. Les jeux Ubisoft - dont Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising et Watch Dogs: Legion - seront disponibles dans le cadre de la chaîne Ubisoft lors de son lancement.

Lune des caractéristiques intéressantes et uniques de Luna est quil aura une intégration profonde de Twitch - évidemment vraiment, étant donné que Twitch appartient à Amazon.

Les joueurs pourront démarrer les jeux Luna à partir de Twitch, tandis que les flux Twitch respectifs seront disponibles pour afficher à partir de la page du hub Luna de chaque jeu.

Écrit par Rik Henderson.