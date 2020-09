Amazon entre sur le marché bondé du streaming de jeux avec Luna

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a payé lidée que le marché du streaming de jeu est réglé en lançant Luna, son nouveau service de streaming, et il semble quil sera destiné à rivaliser avec des Xbox Game Pass et Google Stadia .

Le dernier de ces deux est la comparaison la plus appropriée, car les deux sont plus quun peu similaires - Luna a son propre contrôleur, mais exécutera Fire TV, Mac et Windows au lancement, ainsi que les iPhones et les iPad (bien que son statut sur iOS soit être un sujet de controverse - il va apparemment fonctionner dans le navigateur, pas comme sa propre application). Android suivra apparemment à une date ultérieure.

Le service aura un niveau payant, Luna +, pour accéder à une gamme de jeux inclus, diffusés directement où que vous soyez et utilisant Amazon Web Services comme épine dorsale logistique, avec juste ce contrôleur la clé pour jouer.

Si cela ne ressemble pas beaucoup à un USP pour le moment, compte tenu des progrès réalisés par Xbox en particulier, las de la manche dAmazon semble être un partenariat étroit avec Ubisoft, qui apportera ses nouveaux jeux aux abonnés de Luna et date dans le cadre dune chaîne dédiée, à commencer par Assassins Creed Valhalla cet automne.

Ces titres et dautres Ubisoft comme Far Cry 6 et Immortals Fenyx Rising fonctionneront apparemment en 4K via Luna, ce qui le positionne bien pour rivaliser avec la PS5 et la Xbox Series X du côté de la prochaine génération.

Au lancement, cependant, il est juste de dire que la gamme de jeux est un peu plus banale, avec quelques bons titres mais rien de particulièrement nouveau - Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee et The Impossible Lair, Iconoclasts, GRID, ABZU et Brothers: A Tale of Two Sons ont tous été mentionnés.

Lintégration de Twitch est également un avantage pour les joueurs potentiels, un autre avantage pour lempire dAmazon, et vous pourrez regarder Twitch via Luna et lancer Luna via Twitch lorsque quelque chose attire votre attention.

Enfin, Amazon a pris un certain temps pour mettre en évidence le contrôleur quil a construit, qui ressemble, enfin, à un contrôleur, le fait remarquable étant quil bénéficie dune latence incroyablement faible pour un contrôleur sans fil, ce qui devrait le rendre réactif à lutilisation. Cela coûtera 49,99 $ pendant la période daccès anticipé, bien que nous ne sachions pas à quoi cela vaudra lorsque cela prendra fin. Cependant, Luna fonctionnera également avec les contrôleurs PS4 et Xbox One, cest donc un achat facultatif.

Amazon na pas fixé de date ferme pour le lancement de Luna, mais les joueurs aux États-Unis peuvent demander une invitation à lessayer maintenant sur Amazon pour être dans la première vague. Luna + coûtera 5,99 $ par mois au début, bien quil sagisse également dun prix daccès anticipé. Daprès lapparence de sa page de lancement, accéder à la chaîne de jeu dUbisoft sera un abonnement supplémentaire, qui na pas encore été tarifé.

Écrit par Max Freeman-Mills.