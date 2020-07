Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Au fur et à mesure du lancement du jeu, il est juste de dire que la première version majeure dAmazon, Crucible, a eu une période assez difficile. Il nest pas facile de sortir un jeu de tir multijoueur pour affronter Overwatch et ses semblables, mais le faire à peu près au même moment que Valorant nest pas une idée trop chaude non plus.

Le sort qui attend Crucible est arrivé, alors - malgré que les critiques et les joueurs trouvent assez de choses à aimer sur le tireur darène, il a coulé sans laisser de trace assez rapidement, avec des joueurs simultanés comptant sur Steam indiquant quil poussait rarement au-dessus de quelques-uns. une centaine de joueurs en ligne à tout moment des semaines après sa sortie.

Amazon, et le développeur du jeu Relentless, ont décidé de prendre une mesure assez inhabituelle en réponse. Crucible sera retiré plus tard dans la journée pour téléchargement sur la vitrine Steam, ce qui signifie que les nouveaux joueurs ne pourront pas y accéder.

Le billet de blog officiel du jeu sur le sujet appelle cela un retour à une phase bêta fermée dans laquelle les développeurs peuvent travailler sur les fonctionnalités de manière plus agressive et également solliciter plus de commentaires de la part des joueurs qui jouent encore. Quiconque a téléchargé le jeu pourra toujours jouer pendant cette phase, car il ne fait que bloquer de nouveaux joueurs.

À un certain moment, le jeu souvrira à un système dinvitation pour laisser entrer plus dutilisateurs, avant de faire un retour éventuel aux vitrines réelles, bien quaucun calendrier nait été fourni pour combien de temps cela pourrait prendre.

Il nest pas sans précédent quun jeu multijoueur disparaisse et réapparaisse rafraîchi et bénéficie dune meilleure réception (Final Fantasy XIV Online vient à lesprit), mais cest aussi loin dêtre courant.

Alors que la volonté dAmazon de financer une tentative de résurrection pourrait démontrer son engagement continu à percer dans le jeu, il pourrait tout aussi bien être souligné quil semble être une erreur de ne pas se lancer avec une version bêta en premier lieu. Le temps dira si Crucible a une chance de renverser éventuellement sa fortune.