Quest-ce que Crucible? Le tireur de héros free-to-play dAmazon exploré

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le premier grand jeu dAmazon est arrivé. Crucible fait partie du portefeuille de jeux dAmazon Game Studios qui devrait inclure New World, un MMO New World du XVIIe siècle plus tard cette année.

Il sagit dun jeu gratuit potentiellement intéressant conçu pour avoir un attrait de masse.

À la base, Crucible est un tireur de héros en équipe à la troisième personne. À première vue, cest un curieux mélange de styles et de conceptions qui rappelle des jeux comme Overwatch , Apex Legends , Fornite et plus encore. Des visuels colorés, un gameplay rapide et un jeu de tir compétitif joueur contre joueur abondent.

Avec trois modes de jeu et 10 héros au choix, ainsi que de nombreux défis pour vous garder engagé, il semble que Crucible puisse être très amusant.

Crucible est un tireur de héros en son cœur et qui se déroule dans un monde extraterrestre coloré où votre équipe se bat pour atteindre des objectifs, battre lennemi et remporter la victoire.

Pour jouer au jeu, vous devez dabord sélectionner lun des 10 personnages différents - tous avec différents ensembles de compétences, capacités et spécialisations.

Choisissez votre personnage en fonction de votre style de jeu préféré, puis plongez dans lun des trois modes de jeu différents. Il convient de noter quen plus daffronter dautres joueurs, vous devez également survivre aux dangers que la planète vous lance. Y compris les créatures féroces et la flore en colère.

Si rien dautre que Crucible ne devrait avoir un lancement plus fluide que les autres jeux de ce genre car il est soutenu par les technologies sans serveur dAmazon, ce qui signifie quil évoluera automatiquement en fonction de la demande des joueurs. En dautres termes, aucun problème de serveur et une expérience fluide dès son lancement.

Crucible propose trois modes de jeu différents. Ils sont tous en équipe, mais ils sont très différents. Il y a Heart of the Hive, Alpha Hunters et Harvester Command. Ces modes sont chacun très différents et varient également en nombre de joueurs, ce qui mérite dêtre gardé à lesprit si vous envisagez de jouer avec des amis.

Le mode de jeu Alpha Hunters est similaire aux jeux Battle Royale que nous connaissons et aimons. Vous passez dans ce mode de jeu par paires. Huit équipes de deux saffrontent pour la victoire. Comme les autres modes de jeu, il y a des objectifs à remplir au fur et à mesure qui vous permettent de monter en niveau votre personnage, mais le principal objectif ici est de survivre.

Si votre partenaire meurt, vous vous retrouvez seul à vous battre avec lennemi.

Crucible peut se démarquer des autres jeux ici car vous avez la possibilité de faire équipe avec un autre jeu qui a également perdu son ami et de continuer à se battre ensemble. Mais cette amitié temporaire prendra bientôt fin si vous arrivez à la fin du jeu - car quelquun doit gagner.

Heart of the Hives est un mode de jeu qui met en compétition deux équipes de quatre, non seulement en tirant dessus, mais aussi en essayant de remplir lobjectif.

Lobjectif ici est de détruire les ruches monstres éparpillées sur la carte. Ces ruches sont protégées par des monstres volants auxquels vous et votre équipe devrez faire face, tout en repoussant léquipe ennemie. Détruisez la ruche et vous serez récompensé par un cœur de ruche. Récupérez trois de ces cœurs et votre équipe gagne.

Cela semble facile à droite?

Harvest Command lance deux équipes de huit lune contre lautre dans un combat basé sur des objectifs. La mission de votre équipe est de prendre le contrôle des abatteuses. Ces moissonneuses extraient la précieuse «essence» de la surface de la planète. Votre objectif est de conserver la majorité des moissonneuses afin dobtenir le plus de points dessence. La première équipe à atteindre 100 points gagne.

Comme pour tout jeu basé sur les objectifs, les moissonneurs peuvent changer de mains à tout moment. Vous devez donc à la fois capturer et défendre les pêcheurs pour gagner. Plus vous contrôlez de récolteurs, plus les points de votre équipe augmenteront rapidement et plus vous gagnerez vite. Mais lennemi visera à capturer vos moissonneuses et à gâcher votre plaisir. Assurez-vous donc de rester sur vos gardes.

Vous verrez lessence référencée un peu par rapport à ce jeu. Cest une substance magique qui est une partie importante de la tradition du jeu. Cest essentiellement un matériau précieux originaire de Crucible (la planète sur laquelle vous vous battez). Cela ne fait pas seulement partie de lobjectif pour des jeux comme Harvest Command, mais cest aussi la façon dont vous montez de niveau.

Récupérez lessence des ennemis que vous tuez, des créatures en colère dans le monde et en complétant des objectifs aussi. Lessence que vous collectez peut ensuite être utilisée pour améliorer votre personnage et améliorer votre gameplay sur le chemin de la victoire.

Crucible a 10 personnages différents avec lesquels vous pouvez jouer. Ces soi-disant héros viennent tous avec leurs propres spécialités et compétences. Le jeu que vous jouerez dépendra de votre style de jeu. Comme vous vous en doutez, les personnages sont soigneusement équilibrés pour garantir quaucun personnage ne domine la bataille, mais il y en a forcément certains qui attirent plus que dautres.

Earl est le tank de Crucible. Une énorme bête dun personnage qui brandit un énorme canon qui peut régner un barrage de balles à tir rapide sur lennemi. Il se déplace lentement et son cadre massif fait de lui un peu une cible lourde pour lennemi. Mais Earl compense cela avec une grande quantité de santé et un propulseur de fusée sur son arme qui laide à le transporter sur la carte.

Ajonah est un raider mortel qui est un tireur délite avec un fusil harpon dangereux qui inflige des dégâts à distance. Ajonah a également un grappin pour traverser la carte en un clin dœil, ainsi que des mines volantes qui peuvent non seulement endommager vos ennemis, mais aussi les renverser.

Elle a également un linceul de brouillage conçu pour aider son équipe en cas de besoin.

Bugg est bizarre. Un robot de jardinage qui a été initialement conçu et modifié afin de collecter lessence de la surface de Crucible. Ce petit bot a peut-être lair mignon, mais il est assez mortel. Il est également équipé dun corps flottant soutenu par des propulseurs qui lui donnent lavantage en hauteur par rapport aux ennemis.

Bugg tire des graines au lieu de balles et dispose également dun pulvérisateur dengrais. Il peut faire pousser des plantes mortelles autour de la carte qui sont des pièges pour attaquer lennemi et infliger des dégâts à toute personne malheureuse qui se trouve à portée. Ce bot offre également des bonus de bouclier à lui-même, à ses plantes et à ses coéquipiers.

Mendoza est le soldat run-and-gun classique - idéal pour tous ceux qui aiment entrer dans le vif du sujet. Il est équipé dun fusil dassaut à tir rapide, de son propre bouclier déployable (complet avec kit médical) et de grenades flash également.

Il nest peut-être pas aussi excitant ou dynamique que certains des autres héros de Crucible, mais il sera probablement un grand favori parmi les joueurs.

Vous aimez mettre le feu à des trucs? Alors lété est fait pour vous.

Elle est équipée de deux lance-flammes qui peuvent tirer des rideaux de flammes, des boules de feu, des spirales de magma et même les utiliser comme de petits moteurs à réaction pour la propulser. De toute évidence, ces mauvais garçons ont un temps de recharge.

Shakirri est une duelliste de très près qui arbore un pistolet et une épée dénergie qui lui permet de sapprocher et de faire face à la mort. Ce combo peut ne pas sembler beaucoup, mais un petit bouclier de déviation lui permet de rester en sécurité tout en se précipitant dans le vif du combat avant dengager lennemi.

Elle a également un petit bouclier dénergie astucieux que les ennemis ne peuvent pas traverser et peut donc être utilisé comme piège ou dôme protecteur.

Tosca est un autre petit héros qui a du punch. Ce petit personnage est présenté comme un super-génie maléfique qui utilise toutes sortes déquipements pour la rendre mortelle.

Cela comprend un pistolet qui tire de lacide, des grenades collantes explosives et un nuage délectro-gaz qui la dissimule, elle et son équipe, à la vue de lennemi. Tosca a également des lunettes à rayons X qui lui permettent de voir les ennemis à travers les murs et la possibilité de se téléporter à travers ces murs aussi. Ne jugez pas un livre par sa couverture.

Drakahl est un combattant de mêlée sanguinaire. Un autre héros qui aime se rapprocher. Il arbore une énorme hache qui est non seulement bonne pour la mêlée, mais tire également une impulsion sonore à distance.

Drakahl a une capacité comme Scorpion de Mortal Kombat qui lui permet dattirer les ennemis à proximité et dinfliger des dégâts. Il régénère également la santé de ses attaques, ce qui en fait une force avec laquelle il faut compter.

Sazan a plusieurs armes à sa disposition dont un pistolet à inertie (fusil dassaut), un couteau électrique et un fusil de chasse. Elle obtient des bonus en fonction de larme quelle utilise et peut rapidement changer entre eux en un éclair. Cest apparemment plus rapide que la plupart des autres personnages, ce qui en fait une machine à tuer mortelle.

Rahi & Brother sont deux chasseurs qui jouent ensemble. Un combo humain et robot qui travaille en étroite collaboration au combat. Rahi a une arme à rayon laser qui, lorsquelle est utilisée, aide à recharger son propre bouclier personnel. Ce pouvoir peut ensuite être utilisé comme bouclier pour dévier les dégâts ou recharger son autre arme - un coup de poing de force.

Son autre capacité spéciale le rend invulnérable pendant une courte période pendant quil se recharge. Un super saut et une puissance de téléportation lui permettent également de se déplacer facilement sur la carte. Pendant ce temps, son frère, son petit robot compagnon, peut partir à la recherche dennemis pour aider son ami. Une paire intéressante.

Pour commencer, Crucible peut être téléchargé et joué gratuitement sur Steam . Ça va être un PC pour commencer. Il ny a pas de mot officiel pour savoir si cela arrivera sur console à ce stade, bien que nous serions très surpris sil ne venait pas sur PS5 et Xbox Series X lors de leur lancement.