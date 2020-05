Le jeu de tir en équipe gratuit dAmazon Crucible arrive le 20 mai

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon lancera son premier jeu triple-A le mercredi 20 mai 2020, et cest un jeu de tir en équipe gratuit.

Crucible ne sera que le troisième jeu publié par le bras dédition relativement récent dAmazon Games (après The Grand Tour Game).

Il sagit dun shoot-em-up en ligne massivement multijoueur, initialement pour PC (Windows 10) uniquement, et a été développé par la propre équipe dAmazon chez Relentless Studios.

Le jeu offre un mélange diversifié de personnages à jouer, car les équipes choisissent des avatars différents et complémentaires avec diverses compétences qui peuvent aider le groupe dans son ensemble.

Toute léquipe doit ensuite traquer et éliminer ses rivaux, tandis que la planète fournit également des défis mortels en cours de route.

"Dans Crucible, chaque match est différent et les choix des joueurs comptent vraiment", a déclaré le vice-président dAmazon Games, Christoph Hartmann.

"Chaque adversaire, équipe et mode présente des dangers uniques, et il ny a pas deux matchs identiques, donc les joueurs doivent constamment sadapter à tout ce que le monde et les autres équipes lui lancent. Nous sommes ravis que les joueurs se joignent à la chasse en seulement quelques semaines, et nous avons hâte dentendre ce quils en pensent. "

Crucible sera suivi en août par New World, un autre jeu en ligne multijoueur, bien que plus ouvert et axé sur la fantaisie.