Amazon travaille sur sa propre plateforme de jeux en nuage depuis plus d'un an, avec s' intensifient à la fin de 2019.

Maintenant, nous savons ce qu'il est appelé en interne : Project Tempo.

Le New York Times a laissé tomber le nom dans un article sur la poussée d'Amazon à devenir un éditeur et développeur de jeux majeurs.

La société lancera son deuxième jeu et premier titre Triple-A, Crucible, en mai, avec un autre em-up d'escarmouche massivement multijoueur, New World, à suivre - mais ce seront des versions plus traditionnelles, pour consoles et PC.

Le projet Tempo, en revanche, sera un rival direct au Stadede Google, Projet xCloud, Nvidia GeForce Now, et PlayStation Now.

Il y a peu d'autres détails à ce sujet à l'heure actuelle, mais des rumeurs précédentes sont apparues après qu' Amazon ait publié des offres d'emploi pour des postes dans un nouveau cloud affaires de jeu de retour en Janvier de 2019.

Il a ensuite été suggéré en novembre que les plans de jeux en nuage d'Amazon apparaqueraient plus tard cette année. Cependant, cela aurait pu être dévasté par l'épidémie de coronavirus, repoussant toute annonce.

Pourtant, le fait que nous connaissions maintenant un nom est une nouvelle étape. Et, comme Amazon possède l'un des plus grands réseaux de cloud computing au monde, il a certainement le savoir-faire et le potentiel de créer un service de jeu en nuage à faible latence pour prendre en charge la puissance de Google et Microsoft.