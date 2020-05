Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Twitch, propriété d Amazon, gère un niveau dabonnement payant depuis un certain temps maintenant, mais si vous navez pas été tenté de vous inscrire avant que votre tête ne soit renversée par le fait quil existe des jeux gratuits chaque mois.

Comme PlayStation Plus ou Xbox Live Gold , Twitch Prime offre des jeux gratuits à télécharger et à conserver chaque mois. Ladhésion à Twitch Prime est incluse dans un abonnement Amazon Prime ou Prime Video. Si vous en avez un, vous devez associer vos comptes Amazon et Twitch pour obtenir les jeux gratuits.

Cela signifie que laccès à Twitch Prime ne coûte que 7,99 £ par mois ou 12,99 $ aux États-Unis . Cet abonnement vous permet non seulement de regarder sans publicité sur les canaux Twitch, des émoticônes exclusives, des options de chat et un badge de chat, mais également ces jeux gratuits.

La société a récemment annoncé la liste des jeux que les membres de Twitch Prime peuvent télécharger ce mois-ci. Nous avons linfo.

AVICII Invector est un jeu de rythme-action décontracté avec une esthétique futuriste. Il a été conçu en collaboration avec le musicien AVICII et initialement publié après sa mort. Maintenant, sa musique continue avec 25 de ses plus grosses manches jouables dans le jeu. Un bon hommage à lartiste?

Fractured Minds est un petit jeu conçu pour sensibiliser aux problèmes danxiété et de santé mentale. Il explore la vie quotidienne avec ces problèmes et se traduit par une expérience intéressante pour tous.

Pankapu est un autre jeu intéressant inspiré de la santé mentale. Cest un jeu de plateforme daction qui se concentre sur les rêves dun enfant troublé par un incident tragique. Un jeu de plateforme coloré et mignon avec une intrigue intrigante.

Ce jeu prend des vélos dessai et les jette sur les plages ensoleillées et colorées de la Californie et des environs. Avec plein de trucs, de flips et de combos fous pour vous aider à vous lever du sable et à vous amuser.

The Little Acre est une aventure enchanteresse dessinée à la main dans lIrlande des années 1950 où Aidan et sa fille, Lily, sont transportés dans un nouveau monde étrange peuplé de créatures bizarres. Des animations dessinées à la main et une merveilleuse narration distinguent celle-ci de la norme.

Vous avez toujours rêvé dêtre un serpent? Maintenant, vous pouvez satisfaire cette démangeaison et vous frayer un chemin à travers le monde dans cette aventure de plate-forme de puzzle pittoresque basée sur la physique. Vous incarnez Noodle the Snake, un serpent spécial avec des capacités uniques et un meilleur ami hyperactif connu sous le nom de Doodle the Hummingbird. Snake Pass est certainement quelque chose de différent.

En plus de ces jeux gratuits, les abonnés Twitch Prime ont également accès à des éléments gratuits dans le jeu ce mois-ci. Certains contenus sont disponibles maintenant et dautres arriveront bientôt aussi: