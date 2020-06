Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Twitch, propriété d Amazon, gère un niveau dabonnement payant depuis un certain temps maintenant, mais si vous navez pas été tenté de vous inscrire avant que votre tête ne soit renversée par le fait quil existe des jeux gratuits chaque mois.

Comme PlayStation Plus ou Xbox Live Gold , Twitch Prime offre des jeux gratuits à télécharger et à conserver chaque mois. Ladhésion à Twitch Prime est incluse dans un abonnement Amazon Prime ou Prime Video. Si vous en avez un, vous devez associer vos comptes Amazon et Twitch pour obtenir les jeux gratuits.

Cela signifie que laccès à Twitch Prime ne coûte que 7,99 £ par mois ou 12,99 $ aux États-Unis . Cet abonnement vous offre non seulement une visualisation sans publicité sur les canaux Twitch, des émoticônes exclusives, des options de chat et un badge de chat, mais également ces jeux gratuits.

La société a récemment annoncé la liste des jeux que les membres de Twitch Prime peuvent télécharger ce mois-ci. Nous avons linfo.

Comme vous lavez peut-être compris, le nom King of Fighters 2002 a été publié en 2002, mais était un favori des fans. Avec les personnages classiques, ce jeu est venu avec les mécanismes "Quick Evasion" et "Max Activation", qui ont rendu les batailles encore plus excitantes.

"KOF 2002 est la 9ème entrée de la série KOF et est toujours très apprécié dans le monde entier à ce jour grâce à son retour au système phare de la" bataille 3 contre 3 "et aux nombreux personnages préférés des fans."

"Ils ont léché leur blessure, amélioré leurs techniques, et maintenant ils sont de retour! Les 15 guerriers les plus féroces du monde frappent lacier dans une fête rapide et furieuse de festivités descrime. Utilisez de nouveaux personnages et de nouvelles feintes de Fury pour pirater, trancher, couper en dés et Julien frire votre chemin vers la victoire "

Un autre jeu rétro de SNK. Celui-ci est un jeu de tir à défilement latéral au rythme rapide avec un plaisir rempli de vaisseaux spatiaux. Ce jeu est la suite de Pulstar, qui est également inclus avec les jeux gratuits de ce mois-ci.

"Choisissez entre 6 vaisseaux spatiaux de différentes forces et rejoignez la guerre sans fin entre les planètes Remuria et Mutras. Progressez dans le jeu en abattant les ennemis avec des tirs séparés et des attaques chargées, et en récupérant des objets bonus et bonus."

Si vous aimez les jeux de combat rétro, vous allez adorer celui-ci. Ce jeu remonte à 1993 et comprend les huit personnages originaux de Fatal Fury 2 ainsi que dautres. Fatal Fury Special a une vraie ambiance rétro ainsi quun style qui nous rappelle Street Fighter.

"Fatal Fury Special oppose 15 combattants différents les uns aux autres. En sappuyant sur lattrait du jeu précédent avec ses batailles à deux voies, ses mouvements spéciaux et ses finisseurs puissants, et en améliorant encore la formule de la série, ce jeu est vraiment digne de le titre spécial. "

Max est un jeu de plateforme de puzzle pittoresque avec beaucoup de choses pour garder votre cerveau en marche.

"Max: La malédiction de la fraternité est une aventure cinématographique remplie de plates-formes bourrées daction et de résolution de casse-tête créative. Armé dun marqueur magique, Max doit affronter le mal à chaque tour dans un monde hostile et fantastique afin de sauver son petit frère , Felix. Rejoignez Max dans sa grande aventure! "

Les autres jeux inclus ce mois-ci sont:

Art de se battre 2

Le roi des combattants 2000

En plus de ces jeux gratuits, les abonnés Twitch Prime ont également accès à des éléments gratuits dans le jeu ce mois-ci. Certains contenus sont disponibles maintenant et dautres arriveront bientôt pour ces jeux: