Les munitions perforantes de Warzone 2 n'ont plus d'effet sur le blindage.

(Pocket-lint) - Activision a mis à jour son jeu Warzone 2 avec l'une des mesures les plus étranges que vous puissiez voir, en modifiant les munitions perforantes pour qu'elles ne le soient plus.

Oui, vous avez bien lu. Activision a modifié ses munitions perforantes, en supprimant l'effet qui leur permettait de percer les armures.

Cette modification était en effet mentionnée dans les notes de mise à jour de Warzone 2, Activision précisant qu'elle " supprime le multiplicateur de dégâts contre les adversaires blindés ". Si l'on considère que c'est la principale raison d'utiliser ces munitions, on peut dire que la communauté Call of Duty est un peu désorientée par ce changement. Et c'est bien normal.

Cela ne signifie pas pour autant que ces munitions n'ont plus aucune utilité. Les munitions perforantes peuvent toujours faire plus de dégâts aux véhicules et aux killstreaks que les autres types de munitions, il faut donc en tenir compte. Mais cela n'enlève rien au fait que ce changement est étrange, même s'il peut avoir un sens dans le grand schéma des choses.

Certains diront que le problème n'est pas le changement de fonctionnement de la munition, mais plutôt le fait que le nom n'a plus beaucoup de sens compte tenu de ce que la munition fera réellement. Surtout si l'on considère que Warzone 2 a été lancé avec des munitions perforantes capables de percer les armures.

Vous ne comprenez pas encore ? Bien, content d'avoir pu vous aider. Au moins, la mise à jour a fait d'autres choses, comme corriger les notifications audio lorsque le Geôlier entre dans le Goulag.

Écrit par Oliver Haslam.