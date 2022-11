Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - C'est la semaine du Black Friday et cela signifie une tonne d'offres sur les technologies et les jeux. Cela inclut également certains produits et titres qui sont sortis récemment, notamment Call of Duty : Modern Warfare II.

Le jeu de tir d'Activision n'a peut-être pas encore un mois, mais il bénéficie déjà d'une remise importante sur le jeu complet. Vous pouvez l'obtenir sur PlayStation 5, Xbox Series X/S ou PS4 pour seulement 56,99 €, soit une économie de 19 % quelques jours seulement après l'ajout de Warzone 2.0 et DMZ. Une économie de 19 %, quelques jours seulement après l'ajout de Warzone 2.0 et DMZ. C'est une valeur incroyable pour un grand jeu auquel 25 millions de joueurs se sont déjà connectés.

Vous pouvez trouver les offres PS5, Xbox et PS4 ci-dessous.

Dans notre critique de COD : MW2, nous disons qu'il nous a laissé une bonne impression : "La campagne est une véritable bombe qui donne l'impression d'être le résultat d'une équipe qui fait ce qu'elle sait faire de mieux et qui vous emmène à travers une variété d'éléments de décor au rythme soutenu, les uns après les autres".

Il propose également plus de modes multijoueurs que la plupart des autres jeux Call of Duty avant lui, notamment les nouveaux modes Warzone 2.0 et DMZ. De plus, à partir de la fin de l'année 2022 et jusqu'en 2023, il y aura des raids, un nouveau mode qui permettra aux joueurs de faire équipe pour affronter des missions difficiles et des boss.

Ceux-ci seront présentés sous forme de saisons et livrés en différents épisodes. Cela montre l'engagement du développeur Infinity Ward à fournir aux joueurs du contenu supplémentaire longtemps après la sortie initiale du jeu.

Écrit par Rik Henderson.