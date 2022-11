La date de sortie prévue de Warzone Mobile est révélée via l'App Store iOS

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les personnes qui attendent de mettre la main sur le jeu Call of Duty Warzone Mobile vont devoir patienter longtemps, comme le confirme la page de précommande du titre sur l'App Store.

Alors qu'aucune date de sortie officielle n'a été communiquée par Activision à ce jour, la date la plus proche dont nous disposons est celle indiquée sur l'App Store pour iPhone et iPad. La préinscription est désormais ouverte pour le jeu, et Apple indique le 15 mai 2023 comme date de sortie prévue.

Pas trop tôt, donc.

Apple met l'accent sur la préinscription, le jeu étant en tête de la page d'accueil de l'App Store à l'heure où nous écrivons ces lignes. La description de l'App Store indique clairement qu'il s'agit d'un jeu auquel tout le monde voudra jouer, Activision soulignant que la progression partagée permettra aux joueurs de "gagner de l'XP et d'utiliser la plupart des mêmes chargements dans Call of Duty : Modern Warfare II".

Activision promet également "une jouabilité authentique de Call of Duty sur mobile, avec des graphismes de première classe et des commandes intuitives". Le son, la maniabilité, etc. du jeu ont été spécialement conçus pour les jeux sur mobile.

Parmi les autres points intéressants, citons le fait que les joueurs auront besoin d'un iPhone ou d'un iPad équipé d'un A12 Bionic ou plus récent et fonctionnant sous iOS 15 ou plus. Ils auront également besoin d'environ 500 Mo d'espace de stockage.

Ceux qui souhaitent se préinscrire pour le téléchargement peuvent le faire gratuitement sur la page de l'App Store mobile de Warzone dès maintenant. Il convient de noter que la date prévue indiquée dans l'App Store pourrait changer, alors croisons les doigts pour qu'elle avance un peu.

Écrit par Oliver Haslam.