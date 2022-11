Nous avons joué à Call of Duty : Warzone Mobile et cela pourrait changer le jeu pour toujours.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone a changé la donne lors de sa sortie au début de l'année 2020, en mettant le jeu de tir COD free-to-play à la portée des masses pour la première fois sur console et PC et en élargissant massivement l'attrait de la série.

Aujourd'hui, alors que Warzone 2.0 vient de sortir et qu'il s'agit d'une itération de l'original, c'est au tour de Warzone Mobile de se retrouver sous les feux de la rampe de COD. Nous avons récemment joué au jeu pendant quelques heures et avons eu le temps de discuter avec Chris Plummer, vice-président de la division mobile d'Activision, de la façon dont il va s'intégrer dans l'univers de Call of Duty.

Du neuf et de l'ancien

Warzone Mobile a fait un choix de génie dès le départ en lançant une seule carte de Battle Royale, Verdansk, la carte originale de Warzone et une des cartes préférées de ses fans depuis longtemps - c'est la meilleure carte de Battle Royale de tous les temps, aux yeux de certains joueurs.

Il s'agit d'une version de Verdansk datant d'avant certains changements de carte, qui ressemble à nos yeux à l'itération de la saison 3 ou 4 du premier cycle de vie de Modern Warfare, et c'est tellement, tellement bon d'être de retour. Elle comporte suffisamment de points d'intérêt pour être variée, mais aussi une belle variété de terrains, des zones urbaines étroites aux champs ouverts qu'il est risqué de traverser.

Warzone Mobile sera lancé avec plusieurs tailles d'équipes, des solos aux quads, et l'équipe qui travaille dessus a testé une variété de modes différents qui pourraient apparaître plus tard. Pour l'instant, il s'agit principalement de Battle Royale et uniquement de Verdansk, mais Plummer n'a pas exclu l'apparition de Rebirth Island ou Fortune's Keep pour les joueurs sur des cartes plus petites.

Il s'est également montré timide au sujet d'Al Mazrah de Warzone 2.0, et nous parions donc que cette carte sera également transférée sur Warzone Mobile à un moment donné.

Cela signifie que le jeu pourrait devenir un guichet unique pour l'action COD, surtout si l'on tient compte de la nouvelle surprenante selon laquelle le jeu comprendra un mode multijoueur 6v6 au lancement sur quelques cartes, et que ce mode sera également étendu au fil du temps.

Tout cela grâce à une parité de fonctionnalités plus étroite que jamais entre les mobiles et les consoles : Warzone Mobile fonctionne avec la dernière technologie COD, réduite pour les mobiles. Cela signifie que les nouvelles fonctionnalités, comme les animations de rechargement améliorées et les mouvements de MW2, sont présentes et correctes.

Cela signifie également que le système complet d'armurier devrait être intégré à Warzone Mobile, mais peut-être après le lancement. Selon M. Plummer, ce système inclura le réglage des armes, ce qui en fera une expérience complète.

Tout cela rend la situation un peu délicate en ce qui concerne le jeu préexistant (très populaire) COD Mobile, dont M. Plummer a affirmé qu'il ne souffrirait pas de l'arrivée de Warzone Mobile. Lorsque l'on pense à l'ampleur du travail effectué pour l'avenir dans ce nouveau jeu, il n'est pas difficile d'imaginer lequel sera prioritaire.

Ils fonctionneront en parallèle pendant au moins un certain temps. Warzone Mobile aura l'énorme avantage d'avoir un passe de combat et un système de progression communs à MW2 et Warzone 2.0, ainsi que des armes et des cosmétiques communs, et on peut donc dire que c'est l'avenir de COD sur mobile.

Temps d'essai

Mais comment se déroule le jeu ? En résumé, il s'agit d'un portage remarquablement impressionnant de l'expérience Warzone, testé par un auteur qui a joué plus de 650 heures au jeu principal.

Les contrôles tactiles sont toujours une variable clé pour un FPS mobile, et Warzone Mobile est aussi solide que COD Mobile - il y a aussi un grand nombre d'options que vous pouvez régler.

De la prise de vue automatique à l'assistance au mouvement en passant par les éléments automatisés, vous pouvez créer un schéma de contrôle personnalisé qui devrait vous convenir parfaitement, et ce, avant de considérer le fait que le support de la manette sera également intégré.

Les joueurs à la manette et les joueurs tactiles seront probablement jumelés dans des flux séparés, mais cela pourrait changer en fonction des commentaires des joueurs, selon Plummer.

Le jeu est également impressionnant, avec un éclairage qui semble réaliste sans pousser votre téléphone à bout, bien qu'il puisse devenir un peu chaud lors de longues sessions (selon votre téléphone, bien sûr). Par nécessité, les détails de l'environnement ne sont pas les plus élevés, mais nous avons été impressionnés par la qualité des modèles d'armes et d'opérateurs, qui sont essentiels.

Ce mélange d'échelle et de détails est difficile à obtenir, mais il fonctionne très bien ici. Cela est encore plus vrai lorsque vous passez aux modes 6v6, qui ressemblent le plus à l'expérience de la console, jusqu'à l'interface utilisateur et les dessins.

Une fois que nous avons trouvé un schéma de contrôle qui nous plaît, nous nous sommes amusés à piller et à tirer, à passer d'une arme à l'autre et à nous déplacer sur la carte. Comme il s'agissait d'un test limité, il y avait pas mal de robots à abattre, mais c'était bien pour un trip de puissance, et les combats contre de vrais humains se sont avérés stimulants et rapides.

La quantité d'armes à maîtriser est aussi impressionnante que dans un jeu principal, et bien que nous n'ayons pas pu accéder à l'expérience complète d'armurier, nous pouvons imaginer qu'elle sera aussi détaillée. On nous a même dit que nous pourrions avoir des chargements partagés avec Modern Warfare 2 - cela ferait de Warzone Mobile un téléchargement digne d'intérêt, même si ce n'est que pour modifier une arme à la volée, à notre avis.

Le futur maintenant

Il est étrange d'essayer de déterminer l'ampleur que prendra Warzone Mobile. Après tout, COD Mobile est déjà très populaire et il est difficile de prévoir son interaction avec la base de joueurs existante.

Mais si l'on fait abstraction de cette dynamique, on peut dire qu'il s'agit d'un moment important pour Call of Duty. Il aura enfin la cohésion de toutes les plates-formes qui lui manquait.

À l'instar de Fortnite, les joueurs les plus assidus pourront alterner entre de longues sessions sur console ou PC et des sessions plus courtes sur mobile ou tablette, avec des défis quotidiens sur chacune d'entre elles pour accélérer le passage à une bataille unifiée.

D'après le temps que nous avons passé avec le jeu, la sensation de jeu devrait correspondre à ce que les gens veulent et attendent d'un Call of Duty actualisé sur mobile, et c'est tout ce qu'on peut vraiment demander.

Il reste encore beaucoup de facteurs qui ne deviendront plus clairs qu'à la sortie du jeu, bien sûr, de la taille du fichier à ses performances sur les téléphones bas de gamme et plus encore.

Mais la plateforme que Warzone Mobile semble offrir est un atout pour la franchise dans les années à venir. Il ne reste plus qu'à la mettre entre les mains du public.

Écrit par Max Freeman-Mills.