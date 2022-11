Modern Warfare 2 pourrait avoir des caméras d'abattage personnalisées avec de folles options.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Call of Duty Modern Warfare 2 pourrait être sur le point d'obtenir des caméras d'abattage personnalisées avec des options vraiment folles si une nouvelle fuite s'avère exacte.

Cette fuite provient de RalphsValve, un site de fuite de Call of Duty qui s'est avéré être dans le mille avec certains des plans d'Activision ces derniers temps. Selon eux, Modern Warfare 2 sera doté de caméras d'abattage personnalisables qui permettront aux joueurs de choisir entre le jeu et l'abattage final, puis d'éditer la vidéo avec un certain nombre d'options différentes.

Selon la fuite, les joueurs pourront ajouter des graphiques, des messages, de l'audio, des GIF animés, etc.

Voici le brevet, dont le concept a été autorisé pour Call of Duty. pic.twitter.com/lp3CziFL2a- Ralph (@RalphsValve) November 13, 2022

Le leaker a également partagé une image qui semble montrer un brevet pour l'interface qui abritera toutes ces nouvelles options.

Cependant, cela pourrait soulever une question intéressante. On ne sait pas si Ralph fonde son rapport sur le seul brevet ou s'il existe des informations supplémentaires qu'ils sont les seuls à connaître. Si c'est le cas, il est important de se rappeler que les entreprises font breveter tout ce qu'elles inventent, même si cela ne se retrouvera jamais dans un produit commercialisé. Activision n'est pas seul dans ce cas, puisque des entreprises technologiques comme Apple et Google déposent chaque année un grand nombre de brevets.

Peu d'entre eux se retrouvent dans les appareils qui sont expédiés. Et il pourrait en être de même ici.

