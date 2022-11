Qu'est-ce que la DMZ ? Le nouveau mode de Call of Duty Warzone 2.0 expliqué

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lorsque Call of Duty Warzone 2.0 arrivera le 16 novembre 2022, il n'apportera pas seulement une nouvelle carte et une nouvelle expérience de bataille royale, mais aussi un tout nouveau mode appelé DMZ.

Il s'agit de la version COD d'un genre qui connaît une popularité croissante depuis quelques années : le jeu de tir d'extraction. Voici tous les détails dont vous avez besoin dès maintenant.

Qu'est-ce que le mode DMZ ?

En gros, DMZ vous demande, à vous et à votre équipe, de vous rendre dans une section de la carte Al Mazrah de la Warzone 2.0 avec un ensemble d'objectifs.

Alors que dans Battle Royale, votre tâche consiste à survivre jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne, ici, il s'agit plutôt d'accomplir certaines tâches et de s'échapper vivant. La carte sera peuplée de gardes IA et de joueurs ennemis ayant leurs propres objectifs, pour rendre la tâche plus difficile.

Il peut s'agir de piller des objets spécifiques, de tuer certains ennemis PNJ marqués ou d'éliminer des opérateurs rivaux de factions nommées, alors attendez-vous à une grande variété de missions.

Une fois vos missions terminées, vous devrez vous rendre à des points d'exfiltration spécifiques (qui peuvent être gardés par d'autres joueurs rusés) pour sortir de la carte avec votre butin.

Si vous mourez en cours de route, vous serez sévèrement pénalisé, perdant le butin que vous aviez sur vous et risquant de perdre l'arme que vous utilisiez pendant un bon bout de temps.

Le mode s'inspire de Escape from Tarkov et de Hunt : Showdown, qui ont tous deux fait l'objet d'un véritable culte.

Date de sortie du mode DMZ de Call of Duty Warzone 2.0

DMZ arrivera au début des saisons 1 de Warzone 2.0 et Modern Warfare 2, c'est-à-dire le 16 novembre 2022.

Pour en savoir plus sur les autres nouveautés de la saison 1 de Warzone 2.0, consultez notre guide ici.

Le mode DMZ du COD est-il gratuit ?

Parce qu'il fait partie de Warzone 2.0, et non de Modern Warfare 2, le mode DMZ sera en effet entièrement gratuit.

Les factions du mode Warzone DMZ

Le mode DMZ fonctionnera en partie grâce aux différentes factions du jeu pour lesquelles vous pourrez accomplir des missions. Il y en aura trois au lancement, à ce qu'il semble.

Ces factions s'appellent Légion, Lotus Blanc et Mous Noir, et chacune proposera des missions avec des niveaux de difficulté croissants dans l'ordre où nous les avons nommées.

La Légion sera donc une faction idéale pour ceux qui s'habituent au mode, tandis que les deux factions suivantes pourront être abordées une fois que vous serez plus à l'aise.

Nous ne savons pas encore quelle sera l'histoire de ces factions, mais nous pourrions en savoir plus bientôt.

Chaque faction proposera plusieurs niveaux de missions, ce qui signifie que nous devrions avoir accès à un total de plus de 50 missions à parcourir au lancement.

Récompenses des missions du mode Warzone DMZ

Bien sûr, étant donné le haut niveau de risque associé à une course dans DMZ par rapport aux modes de bataille royale de Warzone, il doit y avoir une incitation à y jouer.

C'est là que les récompenses de mission entrent en jeu : les missions et les runs réussis dans DMZ vous donneront des récompenses bienvenues, allant de petites choses comme le doublement des jetons d'XP à dépenser et des breloques d'armes, à de plus grandes choses comme de véritables empreintes d'armes permanentes et des skins d'opérateurs.

Si certaines de ces récompenses sont exclusives au mode, attendez-vous à ce qu'elles deviennent des symboles de statut parmi les meilleurs joueurs.

Chargements du mode Warzone DMZ

L'armement dans la DMZ fonctionnera un peu différemment de celui du mode multijoueur et de la bataille royale. Vous pourrez toujours emporter des armes d'armurier dans la DMZ, mais cela comportera un risque.

Si vous ne faites rien, vous jouerez avec une arme de contrebande qui pourrait encore vous donner du punch, mais ces armes disparaîtront à jamais si vous mourez.

Cependant, vous pouvez aussi apporter vos propres armes d'armurier et accepter le risque de les perdre, en utilisant ce qu'on appelle un emplacement assuré dans votre chargement. Mourir avec l'un de ces emplacements ne signifie pas une perte d'accès permanente, mais plutôt une fenêtre temporelle pendant laquelle vous ne pouvez plus l'utiliser. D'après les images de gameplay montrées jusqu'à présent, cette fenêtre peut durer jusqu'à 10 heures pour vous empêcher de revenir avec votre arme.

Ce délai peut être abaissé en réussissant plus de missions.

Pillage en mode Warzone DMZ

Une chose qui change de manière significative dans DMZ est la façon dont vous interagissez avec les objets et les ramassages - vous avez maintenant un sac à dos et un système de pillage beaucoup plus approfondi à apprendre.

Ce système sera un peu plus complexe que la nouvelle version de Warzone 2.0, et signifie que le pillage d'un corps ou d'une zone est une chose à laquelle vous devez faire très attention.

Cercle de radiation du mode DMZ de Warzone

Pour donner une pression temporelle aux différents joueurs de chaque serveur (nous ne savons pas encore exactement combien ils seront au total), il y a une mécanique de cercle de radiation dans DMZ.

Dans Battle Royale, le cercle se referme sur les joueurs, les rassemblant dans une zone plus petite au fil du temps.

Dans DMZ, c'est l'inverse : une lente propagation des radiations vers l'extérieur en cercle obligera les joueurs à courir dans une bande de plus en plus étroite de la carte pour s'en éloigner.

Cela ne commence qu'assez loin dans le match et est conçu pour forcer les joueurs à commencer à planifier leurs exfiltrations. Chaque point d'exfiltration est enveloppé par le gaz et disparaît, ce qui réduit vos options.

Cependant, avant que la carte entière ne soit recouverte, un dernier point d'exfiltration apparaîtra, donnant aux joueurs une dangereuse dernière chance de s'échapper.

La source de radiation tournera sur chaque carte pour un peu de hasard, tout comme les points d'exfiltration.

Écrit par Max Freeman-Mills.