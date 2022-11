Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Call of Duty : Modern Warfare 2 fait monter les enchères en matière de personnalisation des armes avec plus d'accessoires que jamais et une multitude d'armes à essayer.

Le système d'armurerie offre une toute nouvelle fonctionnalité, le réglage des armes, mais c'est un peu compliqué. Nous avons rassemblé ici tous les détails dont vous avez besoin sur le réglage des armes.

Comment fonctionne le réglage des armes dans MW2 ?

Le réglage d'une arme vous permet de modifier les attributs d'un accessoire que vous ajoutez à votre arme en augmentant un ajout positif et en acceptant un ajout négatif.

Ainsi, par exemple, si vous ajoutez une poignée sous le canon qui permet un recul plus stable, mais un temps de visée plus lent, vous pouvez la régler pour obtenir un effet légèrement différent.

Vous pouvez réduire la stabilité qu'elle vous procure, tout en accélérant le temps de visée. Ou, vous pouvez faire l'inverse, et le rendre plus stable mais encore plus lent.

Ce type de compromis est au cœur du réglage des armes, et dans la plupart des cas, vous disposez de deux variables de ce type par accessoire, modifiées par des curseurs mobiles.

Dans les images ci-dessous, vous pouvez voir un tel accessoire dans son état par défaut sur le M4, et avec les curseurs au maximum pour montrer un graphique différent pour ses performances.

La première image ci-dessus montre l'affichage par défaut.

La deuxième image ci-dessus le montre avec le réglage terminé (à l'extrême).

Comment débloquer le réglage d'une arme dans MW2 ?

Pour débloquer le réglage d'une arme donnée, vous devez terminer le processus de mise à niveau de cette arme.

Le nombre de niveaux à débloquer varie d'une arme à l'autre : pour le fusil d'assaut M4, il y a 20 niveaux d'arme à franchir, mais certains fusils en ont presque le double, et d'autres moins.

Cela signifie que la quantité de travail nécessaire pour débloquer le réglage de l'arme pour chaque arme varie beaucoup, ce qui peut être un peu inutile.

Une fois que vous avez débloqué le tuning, vous pouvez y accéder pour chaque accessoire en trouvant le bouton "Tuning" au-dessus de chaque accessoire lorsque vous le sélectionnez dans l'armurier.

Le réglage des armes en vaut-il la peine dans MW2 ?

Modern Warfare 2 n'en est qu'à ses débuts. Pour l'instant, nous ne savons pas vraiment dans quelle mesure le réglage des armes est essentiel pour créer les meilleures armes du jeu.

Lorsque les créateurs auront eu le temps de se plonger dans les statistiques de chaque arme, cela deviendra peut-être plus clair.

Cela aura probablement un impact plus important sur les armes destinées à la zone de guerre 2.0, où le temps de mise à mort est beaucoup plus lent grâce aux blindages. Cela signifie que des choses comme la stabilité des armes et la vitesse de déplacement deviennent une question très différente.

Pour l'instant, nous ne vous conseillons pas de vous concentrer sur l'affûtage de chaque arme jusqu'au niveau maximum, juste pour le plaisir de la régler. Si vous n'aimez pas l'utiliser à mi-chemin de ce processus, il est peu probable que le réglage des pièces jointes permette d'inverser complètement cette situation.

Écrit par Max Freeman-Mills.