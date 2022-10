Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Activision tente quelque chose de nouveau avec Call of Duty : Modern Warfare II: la sortie du jeu se fait par lots. La campagne est déjà disponible pour les joueurs qui l'ont précommandée, et le multijoueur suivra à la date de sortie complète, le jeudi 27 octobre. Ensuite, Warzone 2.0 et DMZ seront téléchargeables à partir du 16 novembre, tandis que les raids arriveront plus tard cette année et tout au long de l'année 2023.

Il s'agit d'une approche différente, qui consiste à proposer au compte-gouttes les différents modes d'un même jeu par paliers. Cette approche semble avoir été bien accueillie par les fans, la campagne ayant reçu de nombreux éloges avant la date de mise en vente principale (vous pouvez lire nos commentaires ici).

Les développeurs du jeu l'approuvent également, car cela leur permet de se concentrer sur chaque partie individuelle, y compris les correctifs. Et, pour cette raison, c'est quelque chose que nous pourrions attendre des futures sorties de la franchise aussi : "C'est utile pour nous de concentrer nos efforts sur différentes vagues", nous a confié Marc-Alexandre Boulanger-Milot, le directeur UI/UX de Beenox - l'un des 10 studios qui aident Infinity Ward sur COD MWII.

"Pour l'instant, notre objectif est de nous assurer que la campagne est géniale et que tous les bugs ont été corrigés. Ensuite, nous pourrons nous préparer pour la sortie du multijoueur, puis la Warzone arrivera rapidement. Donc oui, ce n'était pas ma décision mais j'adore l'idée."

L'approche permet également à Activision de prendre la décision audacieuse de ne pas sortir un tout nouveau Call of Duty en 2023. La stratégie de sortie échelonnée de Modern Warfare II comblera le vide et donnera au prochain studio - que l'on pense être Treyarch - plus de temps pour sa prochaine sortie.

"L'ampleur du contenu de Modern Warfare II répondra à tous vos goûts en tant que joueur", ajoute Stephanie Snowden, directrice de la communication chez Inifinity Ward.

"Il y a quelque chose pour les fanatiques du mode solo avec la campagne ; il y a DMZ qui est un objectif entièrement nouveau pour nous ; avec le retour de BR (Warzone) et notre sentiment que c'est la meilleure expérience que nous ayons jamais proposée en matière de MP de base ; et avec les raids, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, nous avons l'impression de vraiment repousser les limites en termes d'offre. C'est une très bonne époque pour être un fan de Call of Duty".

Écrit par Rik Henderson.