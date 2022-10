Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Call of Duty : Modern Warfare II sur PS5 et Xbox Series X fonctionnera jusqu'à 120 Hz mais est techniquement capable de fonctionner à une fréquence d'images plus élevée que cela. Il n'en a simplement pas besoin.

Lors d'un événement presse organisé à Amsterdam, le chef de studio d'Infinity Ward Pologne, Michal Drobot, nous a expliqué que le jeu est capable d'atteindre un taux de rafraîchissement plus élevé, mais que les téléviseurs sur lesquels il sera joué ne le peuvent pas. Le traitement supplémentaire peut donc être consacré à d'autres aspects visuels à la place.

"Nous pouvons aller au-delà en interne", a-t-il expliqué. "[Mais] votre téléviseur ne peut probablement pas aller au-delà de 120 Hz, si vous avez un téléviseur OLED ou quelque chose comme ça.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"C'est fantastique, mais ça ne va probablement pas vous donner plus de 120 en interne. Nous pouvons toujours tourner plus vite, juste pour réduire la latence, mais cela nous donne aussi un peu plus de budget pour l'art."

Le maintien d'une vitesse constante de 120 images par seconde est plus important pour les fans de COD que la résolution.

"Nous avons des playtests où nous ne disons même pas aux gens à quoi ils jouent", ajoute Drobot.

"Nous avons un groupe de test qui joue à 60 Hz et un autre qui joue à 120, et nous leur demandons ce qu'ils ressentent et nous pouvons statistiquement voir que les gens réagissent mieux à 120. Ensuite, vous leur demandez s'ils ont ressenti le changement de fidélité et ils répondent généralement 'non'."

Les meilleurs jeux Nintendo Switch 2022 : les meilleurs titres Switch que tout joueur doit posséder. Par Max Freeman-Mills · 1 Septembre 2022 Notre guide des meilleurs jeux Switch - y compris les exclusivités, les indépendants, les titres à un ou plusieurs joueurs.

Call of Duty : Modern Warfare II sera disponible sur plusieurs plateformes à partir du 28 octobre 2022. Il fonctionnera jusqu'à 60fps sur les consoles de dernière génération, et jusqu'à 120fps sur la génération actuelle.

squirrel_widget_12855237

Écrit par Rik Henderson.