(Pocket-lint) - Call of Duty : Modern Warfare 2 est enfin arrivé - ou, du moins, sa phase d'accès anticipé à la campagne est arrivée. Nous ne sommes pas encore en mesure de nous brancher sur l'offre multijoueur complète, mais cela viendra très bientôt, lorsque le jeu complet sortira le 28 octobre.

Néanmoins, si vous attendez avec impatience le mode multijoueur de MW2, mais que vous vous inquiétez un peu de savoir comment vous vous en sortirez dans ses fameuses arènes en ligne impitoyables, nous avons de l'aide pour vous. Les conseils et astuces que nous avons rassemblés ci-dessous vont du plus simple au plus compliqué, mais chacun d'entre eux devrait vous aider à améliorer vos performances au fil du temps.

Consultez notre article détaillé sur le jeu si vous voulez en savoir plus.

Achetez un casque

Cela peut paraître brutal, mais le meilleur équipement que vous pouvez vous procurer pour améliorer instantanément vos performances dans n'importe quel jeu Call of Duty, y compris Modern Warfare 2, est un casque, même s'il est très abordable.

La différence entre les performances sonores d'un téléviseur et la précision que vous obtenez avec un casque audio est stupéfiante, et MW2 s'appuie sur les bruits de pas et les signaux de coups de feu plus que n'importe quel autre COD dont nous nous souvenons, donc c'est encore plus un avantage. Cela vous permettra d'entendre les ennemis avant de les voir et de savoir où se situe l'action sur la carte, le tout sans avoir à détourner votre attention de la visée et du déplacement.

Nous avons établi des listes des meilleurs casques pour PS5 et PS4, ainsi que pour ceux qui jouent sur Xbox Series X/S ou Xbox One, et enfin pour les joueurs PC parmi nous, alors n'hésitez pas à en choisir un si vous êtes en manque d'inspiration.

Construisez votre arme pour contrôler le recul

Le système d'armurerie de Modern Warfare 2 est plus impliqué que jamais, avec les plateformes d'armes qui permettent de débloquer de nouveaux armements, mais lorsque vous personnalisez une arme donnée, vous pouvez toujours vous fier à certains principes fondamentaux.

Si vous avez du mal à tuer et à tirer, nous vous recommandons de vous concentrer sur l'ajout d'accessoires qui réduisent le recul de votre arme, plutôt que de vous focaliser sur les statistiques de mouvement comme la vitesse de sprint. MW2 encourage un rythme de jeu plus lent de toute façon, donc être capable de contrôler votre arme de manière fiable est une étape clé dans votre progression.

Pour plus de détails, si vous jouez avec une manette, vous pouvez vous concentrer sur le recul horizontal en particulier. Il s'agit du rebond latéral qui est plus difficile à prendre en compte que le recul vertical, bien que les deux soient plus simples si vous utilisez une souris et un clavier.

Essayez toutes les armes...

Alors qu'Internet sera rapidement inondé d'articles vous expliquant quels sont les chargements "méta" de Modern Warfare 2, si vous êtes encore en train d'apprendre les ficelles du métier, nous pensons qu'il y a beaucoup de valeur à expérimenter un peu - essayez plusieurs armes, afin de vous faire une idée de celles dont vous aimez le maniement.

Vous découvrirez peut-être que vous vous en sortez mieux avec une option surprenante, ou que l'ajout d'une modification spécifique au canon change votre façon d'utiliser l'arme pour le mieux - c'est un autre avantage de Gunsmith.

...Mais vérifiez la méta

Après avoir fait le tour de la question, nous devons admettre qu'il y a beaucoup de moments dans la vie de chaque jeu COD où une arme ou deux sont totalement dominantes, avant qu'elles ne soient modifiées et équilibrées. Dans cette optique, il n'y a pas de honte à vérifier sur Twitter, YouTube ou Google quelle est la méta actuelle de MW2.

Si vous avez débloqué les bons éléments, cela peut vous aider à construire un chargement qui peut vraiment rivaliser avec les meilleurs, même si cela signifie que vous n'apprenez pas grand-chose sur les accessoires et les styles qui vous conviennent le mieux.

Envisagez d'abandonner le silencieux

Modern Warfare 2 est lancé avec une minimap qui n'affiche pas de points rouges lorsque les joueurs tirent avec des armes sans silencieux - une énorme pomme de discorde dans la communauté. Cependant, si cela signifie que l'audio est plus important que jamais, cela signifie également que vous êtes beaucoup moins dépendant des armes silencieuses en général.

Avec la liberté d'utiliser d'autres options de canon qui peuvent aider à réduire le recul ou la portée des dégâts, si vous avez l'instinct de coller un suppresseur sur chaque arme que vous construisez, nous vous suggérons d'essayer de vous en passer et de voir comment vous vous en sortez.

Essayez Invasion pour débloquer des armes

Passer des niveaux d'armes à feu pour obtenir un nouveau déblocage ou un nouvel accessoire fait maintenant partie du mode de vie de Call of Duty, mais il y a des moments où il serait agréable d'accélérer ce processus. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous aider à l'éviter complètement, mais nous trouvons qu'Invasion est un mode de jeu adapté aux déblocages.

Comme il y a de l'IA qui court sur la carte et qui peut être abattue assez facilement, vous pouvez obtenir beaucoup de morts à bord. Ceux-ci ne vous rapportent pas autant d'XP que de tuer un adversaire humain, mais ils sont si faciles à farmer si vous trouvez un bon endroit que cela peut facilement compenser ce manque.

