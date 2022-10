Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Activision devrait rompre une série de près de deux décennies en ne sortant pas de nouveau jeu Call of Duty l'année prochaine. Cependant, du nouveau contenu est toujours prévu.

De nombreux joueurs ont grandi avec la sortie d'un nouveau COD chaque année, mais Activision devrait faire les choses un peu différemment en 2023. Selon une fuite importante, nous ne pouvons pas nous attendre à un nouveau titre l'année prochaine, mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas au moins un nouveau contenu à apprécier.

En lieu et place de la sortie d'un blockbuster l'année prochaine, on nous dit qu'il faut s'attendre à un nouveau "contenu de campagne" pour le jeu existant Modern Warfare 2 - un titre qui sera mis en vente ce mois-ci.

La forme que prendra ce DLC n'est pas claire à 100 % pour l'instant, mais TheGhostofHope a évoqué une sorte de pack de cartes du plus grand succès du 20e anniversaire avec du contenu de toute la série.

Jason Schreier, de Bloomberg, a également confirmé cette hypothèse en affirmant qu'une "extension ou quelque chose comme ça" sera lancée l'année prochaine. Il a toutefois ajouté qu'il n'était pas tout à fait sûr de ce à quoi cela pourrait ressembler. Quel que soit le contenu que nous obtiendrons, il est peu probable qu'il compense la perte d'un tout nouveau titre AAA, du moins aux yeux de la communauté Call of Duty.

Si les joueurs peuvent être déçus de ne pas avoir de nouveau titre l'année prochaine, c'est loin d'être la plus grosse affaire du moment dans le monde de Call of Duty. La proposition de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft continue de faire rage et, bien que Microsoft continue de dire qu'il ne retirera pas de jeux de PlayStation, les régulateurs restent préoccupés par cette question.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Rik Henderson.