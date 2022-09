Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Activision a levé le voile sur Call of Duty : Warzone Mobile, une version à part entière de son très populaire jeu de bataille royale qui sortira sur Android et iOS en 2023.

Il s'agit d'un jeu gigantesque pour une plateforme portable, qui permettra à 120 joueurs de se battre à Verdansk, la carte qui est au cœur de la version PC et console de Warzone depuis le début.

De nombreux autres éléments de la version principale de Warzone seront également repris dans la version mobile, comme les opérateurs et les armes. De plus, le Goulag fait ses débuts sur smartphone pour donner aux joueurs une deuxième chance de regagner leur place dans un match.

Call of Duty : Warzone Mobile sera multijoueur entre Android et iOS, et suivra un modèle free-to-play. Il fonctionnera en parallèle et ne remplacera pas le jeu Call of Duty Mobile existant, qui en est actuellement à la saison 8.

"Nous sommes super excités d'avoir deux jeux incroyables dans l'espace", nous a dit Chris Plummer, responsable du mobile chez Activision, dans une interview pour le prochain épisode du Pocket-lint Podcast.

Cela ressemble à la façon dont les modes multijoueurs des versions régulières de Call of Duty ont fonctionné côte à côte avec Warzone au cours des deux dernières années.

Activision a également révélé lors de son événement en ligne Call of Duty : Next que la nouvelle vague de jeux Call of Duty fait partie d'une technologie unifiée, avec Warzone Mobile, Warzone 2.0 et COD : Modern Warfare 2 offrant des éléments partagés et des Battle Pass. Par exemple, vous pourriez constater qu'une arme à feu gagnée dans l'un d'eux est ensuite disponible dans les autres.

Les propriétaires de téléphones Android peuvent s'inscrire pour préenregistrer Warzone Mobile dès maintenant, via le Google Play Store, tandis que quelque chose de similaire pourrait être disponible pour les propriétaires d'iPhone aussi avant le lancement : "Nous encourageons tous nos joueurs à consulter nos canaux sociaux pour obtenir des informations sur les autres moyens de se préenregistrer au fil du temps", a déclaré M. Plummer.

Écrit par Rik Henderson.