Un nouveau Crash Bandicoot ou Skylanders pourrait voir le jour.

(Pocket-lint) - Le développeur de Skylanders et de Crash Bandicoot, Toys for Bob, pourrait bientôt annoncer un nouveau jeu dans l'une de ces séries.

Le studio a tweeté un quiz sur son compte officiel, demandant aux fans de nommer les jeux qu'il a réalisés jusqu'à présent. Une fois révélée, la liste finale montre un titre supplémentaire caché derrière des points d'interrogation.

Cela a conduit certains à penser que Skylanders pourrait être rebooté dans un avenir proche, tandis que d'autres pensent que Crash Bandicoot 5 pourrait être planifié.

Cette dernière hypothèse est plus probable si l'on considère qu'un nouveau jeu Crash a déjà fait l'objet de rumeurs.

Merci d'avoir joué le jeu, combien avez-vous deviné correctement ? Vous savez, c'est plutôt pratique d'avoir plus de murs à couvrir... pic.twitter.com/g4A5hkAHk3- Toys For Bob (@ToysForBob) 16 août 2022

La dernière sortie majeure de Toys for Bob était Crash Bandicoot 4 : it's About Time - une suite de plateforme acclamée par la critique qui est sortie en 2020.

Mais, comme Vicarious Visions, le studio appartenant à Activision a ensuite été retiré d'autres projets pour aider sur Call of Duty. Heureusement, et peut-être en partie grâce au rachat prochain de la Xbox, Activision voit maintenant l'intérêt pour le développeur de revenir travailler sur un nouveau jeu de son cru.

C'est ce qui ressort des offres d'emploi publiées par le développeur : "Les développeurs expérimentés de Toys for Bob recherchent des personnes créatives prêtes à se lancer dans de nouveaux projets passionnants", a-t-il publié (comme le rapporte VGC).

Bien sûr, il se pourrait que l'équipe ait une toute nouvelle propriété intellectuelle dans sa manche. Espérons que nous n'aurons pas à attendre trop longtemps pour le découvrir.

Écrit par Rik Henderson.