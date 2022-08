Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Bienvenue dans le nouveau monde - où la première fois que nous voyons du gameplay réel pour Call of Duty : Modern Warfare 2, il arrive sur TikTok.

Un court clip d'une carte inédite, Farm 18, a été posté sur le TikTok d'Infinity Ward, puis diffusé sur d'autres canaux sociaux.



Contrairement à l'extrait que nous avons reçu au début du mois pour la carte du Grand Prix de Marina Bay, cet extrait présente de minuscules bribes de gameplay réel.

On y voit des armes à feu qui ont l'air beaucoup plus réalistes que dans Modern Warfare 2019 grâce à un recul visuel beaucoup plus rebondissant, même si, vu qu'il s'agit d'une préversion, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit hyper précis.

La vidéo a bien plus à offrir que ces minuscules moments de gameplay, cependant, avec des explications vraiment intéressantes sur les processus qui entrent dans la construction d'une des cartes du jeu.

Qu'il s'agisse d'expliquer comment la densité du feuillage peut changer la façon dont les joueurs se déplacent sur une carte, ou de détailler pourquoi les développeurs ont décidé de laisser tomber une maison de tir de style entraînement au milieu d'une usine de ciment, c'est un joli petit paquet de détails.

On peut supposer que nous aurons d'autres courtes vidéos de ce genre, puisqu'elles sont intitulées Intel Drops et qu'elles portent le même nom. Nous garderons l'œil ouvert pour en voir d'autres avant la sortie du jeu le 28 octobre 2022.

Écrit par Max Freeman-Mills.