Comment regarder le livestream de Call of Duty : Next - COD septembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Call of Duty : Modern Warfare 2 sortira dans le courant de l'année et, bien que nous ayons eu droit à une bande-annonce présentant le mode campagne du jeu, il reste encore beaucoup à apprendre sur le prochain COD.

Nous savons maintenant que nous aurons l'occasion d'en voir beaucoup plus sur le jeu, y compris une révélation complète du mode multijoueur, lors d'un événement nouvellement annoncé, Call of Duty : Next, le 15 septembre 2022.

Selon l'annonce de l'événement, la diffusion en continu sera "déterminante" et nous permettra d'en savoir plus sur le jeu au moment où la première série de dates de la bêta ouverte sera ouverte aux joueurs PlayStation.

Mais il n'y a pas que MW2 dont nous entendrons parler : l'événement comprendra aussi apparemment "des informations sur le prochain Call of Duty : Warzone", qui déplacera l'action sur un nouveau moteur, une toute nouvelle carte et, surtout, réinitialisera l'arsenal d'armes disponibles.

L'événement a été annoncé lors de la finale des championnats de la Call of Duty League, début août 2022, et nous avons eu un petit aperçu de Modern Warfare 2 sous la forme d'un flythought de carte pour la scène du Grand Prix de Marina Bay.

Pour l'instant, nous n'avons pas d'URL pour la diffusion en direct de l'événement, mais il est presque certain que la page YouTube de Call of Duty l'accueillera, ainsi qu'un flux Twitch.

Lorsqu'une page sera mise en ligne, nous l'ajouterons en haut de cet article pour que vous puissiez venir la regarder avec nous.

L'événement aura lieu le 15 septembre 2022, mais nous ne savons pas encore à quelle heure il sera diffusé. Nous ajouterons cette information ici lorsqu'elle sera rendue publique.

Écrit par Max Freeman-Mills.