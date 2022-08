Sony pense que les gens achèteraient une Xbox pour Call of Duty

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a légèrement dévoilé ce qu'il pense de l'acquisition de Microsoft par Xbox, grâce à des commentaires récemment découverts qu'il a fournis au régulateur brésilien chargé d'examiner l'opération.

Contrairement à d'autres processus, toutes les informations fournies à l'autorité de régulation brésilienne doivent être rendues publiques, ce qui a permis à certains utilisateurs de Resetera de découvrir les pensées de Sony.

Les réponses fournies couvrent un large éventail de contextes, mais certaines sections particulièrement intéressantes traitent de l'importance de Call of Duty en particulier, et de son impact sur le marché des consoles.

En particulier, Sony met en avant la franchise Call of Duty, qu'il décrit avec précision comme la plus grande franchise de jeux vidéo du moment, une franchise qui bénéficie de ressources énormes et qui se vend régulièrement en grandes quantités.

Elle qualifie le jeu d'"essentiel" et affirme que la marque est si puissante qu'elle influence presque certainement le choix de la console des joueurs au moment de l'achat. Cette déclaration vise évidemment la possibilité que Xbox fasse de COD une exclusivité console à un moment donné.

Le document en question, auquel vous pouvez accéder à partir de la liste ici, est en portugais et intitulé "E-mail Sony (Resp. ao Of. 4108/2022 + procuração)", mais il se traduit assez bien, et contient quelques indications intéressantes sur l'importance que Sony accorde à COD (ou, du moins, à quel point il souhaite que ce soit le cas).

Ce que cela signifie pour l'organisme de réglementation est difficile à évaluer à ce stade - mais cela pourrait avoir un impact sur la Xbox d'une certaine manière. Nous savons que les deux prochains jeux COD seront distribués sur les consoles PlayStation en raison des contrats existants, et Microsoft a indiqué que cela pourrait continuer après cela, mais rien n'est certain.

J'ai eu de bons entretiens cette semaine avec les dirigeants de Sony. J'ai confirmé notre intention d'honorer tous les accords existants lors de l'acquisition d'Activision Blizzard et notre volonté de conserver Call of Duty sur PlayStation. Sony est un acteur important de notre industrie et nous apprécions notre relation - Phil Spencer (@XboxP3) 20 janvier 2022

Il est difficile de dire si cela sera toujours vrai dans plusieurs années, mais c'est un élément que les autorités de régulation prendront sans doute en compte dans plusieurs juridictions lorsqu'elles examineront l'accord Xbox-Activision.

