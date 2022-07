Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Pour la première fois depuis des années, Call of Duty fera une pause en 2023. Modern Warfare 2 aura deux ans pour se faire une place, tandis que Treyarch prendra potentiellement plus de temps pour son prochain jeu Black Ops.

Cela signifie qu'une fois Modern Warfare 2 sorti, nous devrons attendre jusqu'en 2024 pour le prochain COD, ce qui laisse beaucoup de temps aux rumeurs et aux fuites pour circuler. Découvrez tous les détails clés, ici même.

Il a été dit que Modern Warfare 2, le prochain jeu d'Infinity Ward, serait une sorte de remise à zéro pour la franchise. Cela signifie, entre autres, qu'il bénéficiera d'une fenêtre de deux ans en tant que jeu dominant de la série, plutôt que d'être abandonné au bout de 12 mois.

Les fans s'en réjouissent dans l'ensemble, car cela signifie que l'équilibre devrait avoir plus de temps pour être abordé et que le jeu devrait obtenir plus de cartes et d'armes qu'une sortie normale de COD ces dernières années.

Cela signifie également que Black Ops 6 (qui est le jeu le plus probable à venir) n'arrivera pas avant 2024. Cela sera utile pour son développeur principal, Treyarch, puisque le jeu passe également à la dernière version du moteur IW, qui sera partagé par tous les jeux COD à venir.

Cette unité contraste avec la situation récente, où Modern Warfare 2019, Black Ops Cold War et Vanguard utilisaient tous des itérations différentes du moteur, ce qui a entraîné des difficultés pour fusionner leur contenu dans le mastodonte qu'est Warzone.

Autrefois, il était très simple de déterminer sur quelles plates-formes le prochain Call of Duty serait disponible - toutes. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées. L'éléphant dans la pièce est l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft.

Cet accord (lorsqu'il sera finalement conclu) signifie que Xbox détient la totalité de Call of Duty, ce qui pourrait en faire la plus grande franchise exclusive au monde pour les consoles. À relativement court terme, ce n'est toutefois pas ainsi que les choses devraient se passer.

PlayStation a conclu un accord marketing de longue date avec Activision pour les jeux Call of Duty, qui lui permet d'obtenir les modes de jeu en premier et de bénéficier d'un traitement prioritaire, et cet accord s'étend apparemment à un contrat qui devrait voir les prochains jeux COD arriver sur les consoles PlayStation.

NOUVEAU : Activision s'est engagé à sortir au moins les trois prochains jeux Call of Duty sur PlayStation, même après le rachat de la Xbox, selon des personnes au fait de l'affaire. Il s'agit de COD2022, COD2023 et Warzone 2 (en 2023). Après cela, c'est plus flou https://t.co/OpWE7Tk9KV- Jason Schreier (@jasonschreier) 25 janvier 2022

Si les dates indiquées dans le tweet de Schreier ne sont plus considérées comme exactes, la substance l'est, et Black Ops 6 devrait arriver sur les consoles Xbox et PlayStation, ainsi que sur PC.

La série Black Ops a été lancée en tant qu'extension des jeux modernes de COD et, dès le début, elle a joué un peu plus avec l'histoire, en s'appuyant sur des événements documentés et en les transformant en une vaste toile de conspirations et d'opérations sous faux drapeau.

Pour l'instant, Activision ne nous a pas donné de détails concrets sur la suite probable de l'histoire de la série, mais une fuite survenue en juillet 2022 a donné lieu à des révélations intéressantes.

Des fichiers trouvés dans les fichiers du test alpha fermé de Warzone Mobile et postés sur Twitter (avant d'être rapidement annulés pour violation du droit d'auteur) montraient apparemment quelques images de Black Ops 6.

L'une d'entre elles contenait un détail important : un bombardier furtif Lockheed F-117 Nighthawk garé dans un hangar. Il est donc fort probable que le jeu comporte des actions de la guerre du Golfe, étant donné l'utilisation importante de cet avion dans ce conflit.

Cela ne garantit rien, mais il serait logique que la série continue à avancer dans le temps après l'action de Cold War, et nous serons intéressés de voir comment elle remixe l'histoire cette fois-ci.

Nous pouvons être un peu plus confiants quant à la façon dont Black Ops 6 sera finalement joué - c'est un Call of Duty, après tout.

Il s'agit d'un Call of Duty, après tout. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à des tirs à la première personne spectaculaires, ainsi qu'à une bonne dose de combat en véhicule, comme l'ont montré les derniers jeux de la série.

Black Ops a souvent présenté un look et une sensation légèrement plus arcade que la réalité plus grinçante des jeux Modern Warfare, avec un éclairage plus néon et un ton légèrement plus léger, mais ce n'est jamais garanti.

Étant donné que le jeu utilisera le même moteur que Modern Warfare 2, il devrait être très beau, et nous serons intéressés de voir s'il y a des itérations sur des caractéristiques de gameplay comme le montage et l'ouverture de portes, étant donné qu'elles ont déjà été des variables auparavant.

Il faudra cependant attendre un certain temps pour le découvrir - tant que nous n'aurons pas Modern Warfare 2 entre les mains, nous ne saurons même pas avec quoi Black Ops 6 pourrait travailler.

Écrit par Max Freeman-Mills.