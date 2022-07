Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si les fuites proviennent parfois de sources mystérieuses, il est toujours rafraîchissant de constater que la source de l'information s'avère être un oubli des développeurs eux-mêmes.

Cela semble être le cas pour le prochain Call of Duty Black Ops, qui a apparemment fait l'objet de nombreuses fuites de détails et d'images maintenant supprimées après que des fichiers aient été inclus par erreur dans la première version de Warzone Mobile en cours de test.

Ces fichiers comprenaient également un certain nombre d'écrans de chargement de cartes et de détails sur Modern Warfare 2, qui arrive plus tard cette année, mais l'attention s'est surtout portée sur quelques images censées provenir du prochain jeu Black Ops.

Les images comprennent des aperçus d'un bombardier furtif Lockheed F-117 Nighthawk qui, selon les enquêteurs en ligne, pourraient indiquer que le jeu se déroule pendant la guerre du Golfe, ce qui permettrait à la franchise d'avancer dans le temps après la guerre froide en 2020.

La série Black Ops n'est pas étrangère aux déplacements dans le temps, il est donc possible (voire probable) que d'autres contextes soient envisagés, mais il s'agit de l'aspect le plus concret que nous ayons obtenu jusqu'à présent.

Comme le jeu bénéficiera d'un cycle de développement plus long pour une sortie en 2024, nous devrons probablement attendre longtemps avant que tout ceci ne soit corroboré.

Écrit par Max Freeman-Mills.