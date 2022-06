Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La nouvelle génération de Call of Duty : Warzone est en route. Elle apporte d'énormes améliorations par rapport à la version actuelle et fait table rase de la progression et des statistiques.

Nous en savons un peu plus sur le jeu grâce aux informations fournies par le développeur Infinity Ward, alors voici tous les faits essentiels que vous devez connaître.

Nous n'avons pas de date de sortie exacte pour Warzone 2.0, mais nous savons qu'il sera disponible en 2022. Infinity Ward l'a confirmé en dévoilant la première démo de Modern Warfare 2 au Summer Games Fest.

Il s'agit en fait d'une excellente nouvelle : étant donné que MW2 arrivera le 28 octobre, il y avait toujours un risque que Warzone 2.0 soit repoussé à début 2023 pour éviter de cannibaliser le succès du jeu principal après son lancement.

Au lieu de cela, nous pensons que Warzone 2.0 sera lancé fin novembre ou en décembre, afin de laisser à Modern Warfare 2 le temps de respirer et à l'équipe marketing de Call of Duty le temps de faire monter la pression.

Il a été confirmé que la prochaine génération de Warzone n'abandonnera pas les anciennes consoles, malgré les supplications des fans hardcore. Infinity Ward a souligné à juste titre qu'elle abandonnerait de loin la plus grande partie des joueurs si elle renonçait à la PS4 et à la Xbox One.

Cela signifie que vous pouvez compter sur la sortie de Warzone 2.0 sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One et PC. Nous espérons au moins que nous aurons des versions natives complètes du jeu pour la PS5 et la Xbox Series X/S, afin d'améliorer les performances et la résolution.

La prochaine version de Warzone conservera effectivement le statut de jeu gratuit qui a fait du premier jeu un tel succès - Activision serait fou d'abandonner un modèle aussi éprouvé.

Cela signifie que vous pourrez jouer à Warzone 2.0 de manière totalement gratuite, et que sur PlayStation et Xbox, vous n'aurez pas à payer d'abonnement pour accéder à ses modes en ligne.

Infinity Ward a confirmé que le passage à un nouveau moteur est fondamental pour Warzone, ce qui signifie que la sortie de Warzone 2.0 fera table rase du passé du point de vue de la progression.

Cela signifie que tous les déblocages que vous avez obtenus dans Warzone jusqu'à présent ne seront PAS reportés dans le nouveau jeu, de même que les skins d'armes et d'opérateurs que vous avez pu acheter.

Cela peut en décevoir certains, mais c'est logique, car Warzone sera sorti il y a deux ans et demi lorsque sa suite sortira. Les choses ne peuvent pas durer éternellement !

Une autre chose intéressante qui a été confirmée est que l'arrivée de Warzone 2.0 ne détruira pas Warzone 1.0 - la version actuelle du jeu continuera à fonctionner dans un avenir prévisible. Cela pourrait être une façon d'éviter que les gens ne tombent dans le piège ou simplement de leur permettre de continuer à avoir accès aux packs qu'ils ont achetés.

Dans tous les cas, cela signifie que si vous préférez l'ancienne version du jeu, vous pourrez toujours y revenir (si votre disque dur peut héberger les deux en même temps, bien sûr).

Avant de dévoiler Modern Warfare 2 au début du mois de juin 2022, Infinity Ward a accueilli des créateurs de contenu pour leur faire découvrir les coulisses de son travail, et s'il n'a pas montré de gameplay ferme de Warzone 2.0, il a apparemment donné des aperçus de la nouvelle carte principale du jeu.

Selon JackFrags, la nouvelle carte se situe dans un environnement désertique, ce qui semble être un nouveau décor et une nouvelle palette de couleurs pour la bataille royale de COD. Elle sera parsemée de colonies et de camps que les joueurs pourront explorer et dans lesquels ils pourront se battre, ainsi que de grandes quantités d'eau et de rivières qu'ils pourront traverser à la nage ou en bateau.

Il y a apparemment plusieurs grands complexes, un aéroport, des docks, un observatoire et des terrains de football, tous reliés par des routes.

Nous en savons beaucoup sur les changements de gameplay de Warzone, car les changements prévus pour Modern Warfare 2 s'appliqueront probablement tous à ce jeu, qui partage le même moteur.

Cela signifie que nous aurons droit à une mise à niveau visuelle, en particulier sur les consoles les plus récentes où un mode 120 Hz permettra d'améliorer la fluidité et les temps de réponse.

En ce qui concerne la jouabilité, nous savons que la natation sera ajoutée au jeu et qu'elle sera très présente dans l'environnement, tout comme les bateaux. Les véhicules seront plus largement améliorés pour offrir des dégâts plus détaillés, comme des perforations, et lorsqu'ils exploseront, ils laisseront une enveloppe permanente pour se couvrir.

L'armement sera moderne mais ancré dans la réalité (du moins au lancement), avec des accessoires que vous pouvez gagner et qui peuvent parfois s'appliquer à différentes armes, un changement bienvenu qui devrait faciliter l'apprentissage. Heureusement, un nouveau champ de tir vous permettra de tester facilement les performances de votre arme.

De nouveaux équipements font leur apparition, notamment des caméras à distance et des grenades EMP, tandis que vous pourrez désormais plonger en position couchée pendant que vous sprintez si nécessaire.

Vous pourrez également vous accrocher aux rebords pour jeter un coup d'œil par-dessus les murs et les barrières, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités lors de vos déplacements sur la carte. Il est également possible de descendre en rappel le long des bâtiments dans MW2, mais il n'est pas certain qu'il en soit de même dans Warzone.

L'armurier sera de retour pour l'édition des armes et le niveau de détail semble encore plus élevé, vous permettant de redistribuer le poids de votre arme pour un meilleur recul mais une moins bonne vitesse de visée, entre autres.

D'après JackFrags, le nombre actuel de joueurs testés est de 100, soit un nombre inférieur à celui de Warzone 1.0, mais avec potentiellement quelques centaines de soldats IA sur le champ de bataille que vous pourrez combattre en jouant, en défendant des zones et des objectifs.

Ces changements sont liés aux rumeurs concernant les chargements, qui pourraient ne plus être achetables, mais nécessiter que vous remplissiez un objectif tel qu'une infiltration ou un point de capture afin de gagner des armes.

Nous avons également entendu dire que le système d'inventaire est plus compliqué et nécessite un peu plus de gestion que dans Warzone 1.0.

Écrit par Max Freeman-Mills.