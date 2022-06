La Warzone 2.0 arrive dans le courant de l'année.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dans l'urgence du dévoilement de la première bande-annonce de Modern Warfare 2, quelques détails clés sur les prochains mois ont émergé de la machine Call of Duty, en particulier en ce qui concerne Warzone.

Infinity Ward a confirmé à une brochette de journalistes et d'influenceurs que Warzone 2.0 (quel que soit son nom) arrivera "plus tard cette année" - donc probablement pas le 28 octobre pour un lancement en même temps que MW2, mais peu de temps après pour capter une nouvelle vague de hype.

Elle a également indiqué que le jeu serait disponible sur les mêmes plates-formes que l'expérience Warzone actuelle, à savoir PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC. Ceux qui espéraient une révolution technologique qui ne concernerait que la next-gen risquent donc d'être déçus.

Cependant, cela a toujours été le choix logique, étant donné les dizaines de millions de joueurs qui n'ont pas encore fait le saut vers les nouvelles consoles de Sony ou de Microsoft. Il est intéressant de noter que la version existante de Warzone sera maintenue, afin que les joueurs ne perdent pas leurs inventaires et leur progression à tous égards.

En effet, le passage à une version plus récente du moteur signifiera que tout le monde commencera Warzone 2.0 en partant du bas de l'échelle, sans aucune progression débloquée à moins d'avoir fait un peu de grinding dans MW2 au moment de sa sortie. Il s'agit d'une simplification bienvenue par rapport aux centaines d'armes et d'accessoires disponibles actuellement.

Warzone 2.0 proposera quelques nouveaux systèmes majeurs, notamment une natation entièrement intégrée et des véhicules beaucoup plus détaillés et variables, apparemment, ainsi qu'une toute nouvelle carte et de nouveaux modes. Nous sommes donc impatients d'en savoir plus sur l'avenir de la bataille royale de COD.

Écrit par Max Freeman-Mills.