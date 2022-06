La première bande-annonce de Call of Duty : Modern Warfare 2 a été dévoilée.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le dévoilement de Call of Duty : Modern Warfare 2 est absolument imminent, avec la première bande-annonce complète du jeu qui sort aujourd'hui (8 juin), et les fuites autour du dévoilement ont commencé pour de bon.

Après que Hulu ait apparemment téléchargé une publicité pré-vidéo légèrement en avance, des versions granuleuses de la bande-annonce du jeu ont circulé en ligne, donnant quelques détails sur les lieux de la campagne.

Les versions qui ont fait l'objet de fuites, de longueurs différentes et qui se répandent sur YouTube et Twitter, présentent des coupes rapides entre des scènes mettant en scène le capitaine Price, Soap et Gav, ainsi que l'emblématique Ghost, alors qu'ils font face à ce qui est clairement une menace majeure.

On peut y voir quelques missions de nuit, avec les célèbres éclairages à vision nocturne de la série qui sont à nouveau magnifiques (comme dans Modern Warfare de 2019), ainsi que des aperçus de nouveaux personnages.

Les images sont très probablement exactes à ce stade, et ont été confirmées comme telles par quelques fuites et analystes, mais vous n'avez pas trop longtemps à attendre pour regarder la bande-annonce en bonne qualité - elle sortira plus tard aujourd'hui à 10 h PT, 1 h ET, 6 h BST ou 7 h CEST, selon votre localisation.

Le développeur Infinity Ward a accueilli une série de streamers et de joueurs professionnels à Los Angeles ces deux derniers jours pour jouer au jeu, nous attendons donc un déluge d'impressions et de rapports sur les sensations de jeu à ce stade.

Écrit par Max Freeman-Mills.