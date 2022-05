Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La date de sortie du Call of Duty de cette année a été annoncée alors que le dévoilement complet de Modern Warfare 2 se poursuit - le jeu sortira sur les étagères le 28 octobre 2022.

Infinity Ward et Activision ont, comme on pouvait s'y attendre, réalisé un gros coup pour annoncer la date, en créant une œuvre d'art massive dans une zone d'amarrage, et ont également mis à jour le site Web du jeu avec de nouvelles informations.

Sans surprise, ils confirment que le capitaine Price et Gaz seront de retour après avoir joué dans le reboot de Modern Warfare en 2019, tandis que les personnages emblématiques Soap et Ghost seront dans la Task Force 141 cette fois-ci, pour la suite.

Le capitaine John Price et la #Taskforce141 sont de retour.



Pour en savoir plus : https://t.co/TPY6Jnxf4M



Meet the Squad pic.twitter.com/DCvwKbRUj4- Call of Duty (@CallofDuty) 24 mai 2022

Par ailleurs, il a été remarqué que les derniers fichiers de mise à jour de Vanguard contiennent des indices sur la présence d'une bêta dans MW2, tout comme dans Vanguard avant sa sortie.

Il semblerait que la bêta fera ses débuts sur PlayStation, en accord avec le système de Vanguard et dans le cadre du partenariat marketing en cours entre la franchise et PlayStation, malgré le rachat d'Activision par Xbox.

La bêta sera ouverte à ceux qui précommandent le jeu, mais les sessions seront plus nombreuses et plus précoces sur PlayStation, selon CharlieIntel.

La prochaine étape est la bande-annonce de révélation, qui devrait arriver le 8 juin, après que de nombreux teases aient été repérés pour cette date.

Écrit par Max Freeman-Mills.