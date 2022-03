Snoop Dogg débarque dans Call of Duty

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le rappeur emblématique, Snoop Dogg, semble se diriger vers Call of Duty Warzone , Vanguard et Mobile .

Snoop n'est pas étranger à la scène du jeu, il a précédemment lancé sa propre ligue d'esports et, plus récemment, a rejoint la prolifique organisation de jeu, Faze Clan.

Alors que la plupart d'entre nous connaissent mieux sa carrière de rap, il est maintenant un streamer Twitch fréquent et a attiré des fans bien au-delà de la portée du public hip-hop traditionnel.

La voix de Snoop a été présentée dans un DLC Call of Duty: Ghosts dans le passé; et maintenant, le compte Twitter de Call of Duty nous a taquiné avec quelques "dogg tags" supplémentaires.

Récupéré ces Dogg Tags au combat. Quelqu'un sait à qui ils appartiennent ? pic.twitter.com/FWFib4MlAL – Appel du devoir (@CallofDuty) 18 mars 2022

Les balises indiquent « Call of Duty : Vanguard et Warzone 04/19/22 » et « Call of Duty : Mobile 04/01/22 ».

Nous ne savons pas encore exactement quel sera le rôle de Snoop dans les jeux, mais il semble que nous ne tarderons pas à le découvrir.

La plupart des fans s'attendent à ce que Snoop apparaisse en tant qu'opérateur et plusieurs fuites suggèrent que cela pourrait être le cas, y compris un tweet supprimé depuis montrant un skin Snoop Dogg Operator.

Quoi qu'il en soit, nous nous détendons avec un gin et du jus et attendons avril avec impatience.

Écrit par Luke Baker.