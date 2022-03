Tout ce que nous savons sur Call of Duty Warzone Mobile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Enfin, le phénomène qu'est Call of Duty Warzone est en route vers les plateformes mobiles - Activision a confirmé qu'il travaillait sur une version mobile de son jeu de tir Battle Royale à succès.

Nous sommes passés à sa version console et PC depuis plus de deux ans, nous sommes donc très intrigués par une version mobile, bien que les détails soient encore assez minces sur le terrain pour le moment. Voici ce que nous savons, jusqu'à présent.

Tout d'abord, il n'y a aucune indication concrète du moment où nous pouvons nous attendre à ce que Warzone mobile sorte réellement - en fait, le seul véritable indicateur que nous ayons suggérerait que c'est encore un bon chemin.

Activision a annoncé le jeu en lançant un appel à candidatures pour y travailler , en mars 2022, recherchant des personnes pour travailler dans toute une gamme de départements, y compris du côté technique des choses.

Nous supposerions donc en toute sécurité que le jeu est toujours en développement et pourrait en être à un stade assez précoce. Par conséquent, nous pensons qu'une date de sortie en 2022 est assez improbable, même si les jeux mobiles ne prennent pas autant de temps à construire que les titres de console AAA.

Il se pourrait que nous voyions le jeu en 2023, bien que nous entendions parler d'autres titres comme Apex Legends Mobile , avant qu'il n'obtienne une version complète.

Encore une fois, il n'y a rien d'officiel sur les téléphones sur lesquels Warzone fonctionnera lorsqu'il obtiendra son port mobile, mais nous pensons qu'il est presque garanti qu'il sera disponible pour iOS et Android. Activision est trop intelligent pour s'exclure de l'un ou l'autre marché, après tout.

De même, il n'y a aucun moyen de savoir quel âge le matériel Warzone mobile pourra prendre en charge, mais nous supposerions qu'Activision voudra que le jeu fonctionne sur autant de téléphones que possible physiquement, donc des performances efficaces seront une haute priorité. .

Jusqu'à présent, nous n'avons pas de captures d'écran ou de gameplay de Warzone mobile en action, donc bien que nous ne puissions pas faire d'affirmations entièrement sûres, nous pouvons tirer beaucoup de choses du jeu principal sur consoles sur PC.

Comme ça, Warzone mobile comportera presque certainement une grande carte ouverte dans laquelle les joueurs tomberont d'un avion ou d'un hélicoptère pour ouvrir le match. À partir de là, nous supposerions également que les principales innovations de Warzone resteront - le goulag et les chargements.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Le premier vous permet de revenir dans un match grâce à une seconde chance contre un seul joueur du goulag, tandis que l'autre vous permet d'accéder à un chargement prédéterminé de votre armement préféré si vous gagnez suffisamment d'argent pour acheter un chargement ou en trouver un En jeu.

Ce sont les systèmes qui ont fait de Warzone un tel succès, nous serions donc surpris s'ils étaient omis.

Une autre grande question sera de savoir quelle carte le jeu utilisera. Pour notre argent, nous pensons qu'il pourrait bien revenir à Verdansk, la carte désormais abandonnée des 18 premiers mois de Warzone. C'est un chef-d'œuvre de la conception de la bataille royale, après tout, et déclencherait la nostalgie chez de nombreux joueurs potentiels.

La carte actuelle de Caldera sur Warzone ne restera que jusqu'à la fin de cette année, nous serions donc un peu surpris si la version mobile du jeu s'y liait, et avec beaucoup de feuillage et de géométrie, nous soupçonnons également que ce serait être plus difficile à porter sur mobile.

Écrit par Max Freeman-Mills.