Activision apporte Call of Duty: Warzone aux téléphones mobiles

(Pocket-lint) - Le jeu de tir Battle Royale d'Activision, Call of Duty: Warzone , arrive sur les téléphones mobiles.

"Nous créons une toute nouvelle expérience mobile AAA qui apportera l'action palpitante, fluide et à grande échelle de Call of Duty : Warzone aux joueurs en déplacement", a annoncé Activision dans un article sur son site Web le 10 mars 2022. La version mobile de Warzone semble en être aux premiers stades de développement, mais Activision a promis dans son article de blog qu'il s'agirait d'une "expérience de bataille royale à grande échelle". Il sera également construit "nativement pour mobile avec une technologie de pointe conçue pour divertir les joueurs du monde entier pendant de nombreuses années à venir".

Activision n'a fourni aucun aperçu du jeu, ni même une date de sortie estimée pour le titre. Il n'a pas non plus détaillé de détails sur le jeu, comme si vous pouvez jouer contre d'autres joueurs mobiles ou s'il prend en charge le jeu multiplateforme. Gardez à l'esprit qu'Activision propose déjà Call of Duty: Mobile , qu'il a développé en partenariat avec les studios TiMi, propriété de Tencent. L'éditeur travaille également activement sur une "nouvelle expérience Warzone" à venir plus tard cette année, et il aurait retardé un grand jeu Call of Duty 2023.

N'oublions pas non plus que Microsoft a récemment annoncé son intention de racheter Activision . Donc, il y a beaucoup de pièces mobiles et d'inconnues à ce stade. Pourtant, c'est quand même excitant.

Écrit par Maggie Tillman.