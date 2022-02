Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le jeu Call of Duty prévu pour 2023 a été reporté à 2024 afin de donner à son développeur, Treyarch, plus de temps pour peaufiner et terminer le titre, selon un nouveau rapport de Bloomberg .

Cela signifie que la sortie de 2022, une suite du redémarrage à succès de 2019 Modern Warfare, bénéficiera d'un cycle complet de deux ans de contenu et de soutien de la part de ses développeurs, ce qui devrait plaire à de larges pans de la communauté du jeu.

La décision de la bombe signifiera qu'une année civile se passe sans une version principale de COD pour la première fois depuis 2005, mais il existe de multiples justifications qui circulent pour cela. D'une part, la dernière version de COD, Vanguard , s'est vendue en deçà des attentes en raison d'une sursaturation présumée.

D'autre part, la fin du support pour chaque jeu après environ un an s'est avérée controversée - et, enfin, le mastodonte de Warzone gratuit signifie que l'accent de la franchise n'a peut-être pas besoin d'être aussi réglé au laser sur les sorties annuelles .

Étant donné qu'Infinity Ward prépare non seulement le jeu COD de 2022, mais également un redémarrage et une mise à niveau pour Warzone qui effacera son ardoise, il semble qu'il pourrait y avoir une période de deux ans où il règne vraiment sur toute la franchise, à moins en dehors de COD Mobile, quelque chose que sa base de fans de base est susceptible d'accueillir.

Il semblerait également que la décision en soit une qu'Activision ait prise indépendamment de son acquisition prochaine par Microsoft, bien que si et quand cet achat est finalisé, la situation pourrait évidemment changer.

Treyarch est présumé travailler sur une suite de Call of Duty Black Ops Cold War de 2020, donc la nouvelle est également susceptible d'être une aubaine pour les fans de cette sous-série, étant donné que cela se traduira presque certainement par un plus poli et libération équilibrée.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Écrit par Max Freeman-Mills.