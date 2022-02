Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dwayne Johnson a récemment révélé qu'il était sur le point de jouer dans un autre film basé sur un jeu vidéo – ayant déjà participé à des adaptations sur grand écran de Rampage et Doom.

Dans une interview avec Men's Journal, il a déclaré que même s'il ne pouvait pas encore nommer la franchise, il y aura une annonce en 2022 : "Je ne peux pas vous dire quel jeu en particulier nous faisons mais il y aura une annonce ce année", a révélé The Rock.

Il l'a aussi appelé "badass".

Maintenant, il semble que nous sachions de quelle série il s'agit, et c'est sans doute la plus grande du marché. On dit qu'il jouera dans une version cinématographique de Call of Duty .

Une "source interne fiable et éprouvée" a déclaré au site de cinéma Giant Freakin Robot que Johnson est en pourparlers avec des studios sur des plans visant à transformer les jeux FPS à succès en un blockbuster hollywoodien.

Ce n'est pas la première fois qu'un film Call of Duty est présenté. Activision Blizzard a exploré cette possibilité dans le passé, après avoir formé son propre studio cinématographique et engagé le réalisateur de Gomorrah Stefano Sollima en 2015 pour créer un univers cinématographique COD. Cependant, Sollima a ensuite quitté le projet, révélant que l'éditeur du jeu s'était refroidi à l'idée. Il a affirmé qu'Activision avait détourné ses priorités de la production de films et / ou d'émissions de télévision quelques années plus tard.

Avec le rachat proposé par Xbox en phase d'approbation, il semble que le long métrage soit de retour.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Écrit par Rik Henderson.