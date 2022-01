Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce serait un euphémisme de suggérer que le monde des jeux vidéo a été choqué par l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft . Tant de questions ont surgi peu de temps après la publication de l'accord de 68,7 milliards de dollars.

La vente mettra-t-elle fin à la culture toxique du lieu de travail dont l'éditeur tiers est accusé ? Est-il judicieux de consolider l'industrie de la création de jeux, ce qui se traduirait par une poignée d'éditeurs majeurs ? Et, peut-être le plus souvent, cela signifie-t-il que les jeux Activision et Blizzard deviendront des exclusivités Xbox ?

Nous laisserons les autres répondre et spéculer sur les deux premiers. Disons simplement que nous espérons vivement que le nouvel Activision Blizzard deviendra un lieu de travail meilleur et plus convivial pour tous sous la direction de Xbox.

Mais, quant aux possesseurs de consoles PlayStation , ont-ils raison de s'inquiéter ? Voici nos pensées.

Xbox a annoncé le mardi 18 janvier 2022 qu'elle avait accepté d'acheter le plus grand et l'un des plus anciens éditeurs de jeux tiers, Activision Blizzard, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 68,7 milliards de dollars (environ 50 milliards de livres sterling).

On ne s'attend pas à ce qu'il soit finalisé avant juin 2023, l'accord est le plus important à ce jour dans l'histoire de Microsoft et se traduira par Activision Blizzard et toutes ses branches de développement faisant partie de Xbox Game Studios et relevant du chef de Xbox, Phil Spencer.

Il pourrait ne pas être ratifié, bien sûr. Bien qu'une société américaine restant entre les mains d'une société américaine, plutôt qu'acquise par le japonais Sony, par exemple, pourrait suffire au gouvernement des États-Unis pour l'approuver sans discussion.

En cas de succès, cela signifiera - à tout le moins - que les jeux Activision et Blizzard, y compris le catalogue arrière de Call of Duty, seront ajoutés au Xbox Game Pass . Comme Spencer l'a écrit dans son blog d'annonce : "À la clôture, nous proposerons autant de jeux Activision Blizzard que possible dans Xbox Game Pass et PC Game Pass, à la fois de nouveaux titres et des jeux de l'incroyable catalogue d'Activision Blizzard."

Cela signifie invariablement les sorties dès le premier jour des futurs titres - y compris COD.

Voici la partie délicate. Nous ne savons pas encore avec certitude, mais Spencer laisse entendre qu'il est prévu que certains des jeux continuent sur des plates-formes rivales - y compris PlayStation 4 et PS5 : "Les jeux Activision Blizzard sont appréciés sur une variété de plates-formes et nous prévoyons de continuer pour aider ces communautés à aller de l'avant », a-t-il ajouté.

Que cela signifie que Call of Duty: Warzone sur PlayStation continuera à être pris en charge après l'acquisition, ou si de nouvelles versions seront disponibles sur les consoles rivales, cela reste à déterminer. Cependant, nous sommes convaincus que les deux seront le cas.

COD est une franchise d'un milliard de dollars et une grande partie de ses revenus provient des propriétaires de PlayStation. Compte tenu des sommes vertigineuses que Microsoft paie pour l'éditeur, il voudra sûrement en récupérer le plus rapidement possible. Et, la hausse des ventes Xbox ou des abonnements Game Pass ne peut pas correspondre au montant perdu à cause de l'abandon des ventes de jeux PlayStation et des achats dans le jeu. A court terme, du moins.

Oui, Xbox Game Studios a fait ses preuves dans l' exclusivité des acquisitions de grands noms - les prochains Starfield et Elder Scrolls 6 de Bethesda viennent à l'esprit - mais il a également un historique de maintien de la disponibilité multiplateforme sur une autre énorme série de jeux sous la forme de Minecraft.

Pour nous, nous pensons que ce modèle pourrait s'appliquer à Call of Duty: Warzone, tandis que les futurs jeux COD uniques pourraient continuer à être publiés surPlayStation 5 en tant que jeux à prix plein. L'avantage pour Xbox là-bas serait qu'il sera toujours plus attractif pour les propriétaires de ses consoles et PC Windows car il viendra dire un jour mais sans frais supplémentaires avec un abonnement Xbox Game Pass.

Comme pour les autres jeux Activision Blizzard, tous les paris sont ouverts.

Au-delà des consoles et des rivalités, nous pensons que le véritable bénéficiaire du rachat sera la plateforme Cloud Gaming de Xbox .

Microsoft a déjà confirmé son intention d'offrir des jeux à la maison sans avoir besoin d'une console ou d'un PC, avec d'éventuels plans de dongle Xbox ou d'application Smart TV. Mais, pour rendre le service plus attrayant que simplement pratique, il faut que les plus grands jeux soient disponibles pour les abonnés. La gamme d'Activision Blizzard est un tremplin majeur pour rendre le Cloud Gaming plus attrayant pour les joueurs à la maison, plutôt que simplement pour les mobiles.

Par conséquent, ceux qui devraient le plus s'inquiéter de l'accord et de l'exclusivité sont peut-être les joueurs de Stadia, Luna et GeForce Now. C'est clairement le futur champ de bataille de Xbox, son plan au-delà de l'humble console, et en achetant Activision Blizzard, il a déjà activé l'option nucléaire.

Écrit par Rik Henderson.