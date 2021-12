Call of Duty Warzone arrive-t-il sur mobile ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone pourrait être en route vers le mobile, selon un leaker chevronné. Cela vient après la confirmation dActivision quil travaille sur quelque chose pour mobile dans la franchise Call of Duty, bien quil ne soit pas surprenant de ne pas commenter cette rumeur.

Tom Henderson a des antécédents avec la franchise Call of Duty en particulier (avec un bon taux de précision en ce qui concerne Battlefield), et il a récemment confirmé quà sa connaissance, une version mobile de Warzone est en bonne voie pour le marché.

Call of Duty: Warzone Mobile est prévu pour 2022.



Il a récemment été ajouté à la base de données PlaytestCloud. – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 7 décembre 2021

Ceci est en partie basé sur une liste découverte sur PlayTestCloud, qui est un service grâce auquel les développeurs mobiles peuvent faire des tests de jeu pour leurs jeux avant leur sortie. PlayTestCloud a depuis déclaré que la liste navait pas été créée par Activision et était une hypothèse de sa part.

Meilleurs jeux PS5 2021: incroyables titres PlayStation 5 à récupérer Par Max Freeman-Mills · 14 Décembre 2021

Cependant, Henderson sen tient à ses armes et prétend que le jeu a pour objectif de sortir en 2022, ce qui signifie que cest clairement un bon chemin dans le développement. Dun point de vue neutre, il serait extrêmement logique quActivision capitalise sur son succès avec Warzone.

PUBG et Fortnite ont des versions mobiles lucratives depuis des années, tandis que même un joueur plus petit comme Apex Legends est désormais jouable sur mobile, et daprès les chiffres de revenus publiés par le jeu normal Call of Duty Mobile, il est clair que ce serait probablement une source dargent pour le franchise doffrir également Warzone.