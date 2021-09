Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard ne sortira pas avant un mois, et pourtant, des rumeurs concernant le prochain opus de Call of Duty qui devrait être lancé fin 2022 ont déjà commencé à faire surface.

Selon deux rapports distincts, lun par linitié de lindustrie du jeu Tom Henderson et lautre par VGC , le jeu qui succédera à Vanguard sera une suite du redémarrage de Modern Warfare en 2019.

Il semble que Call of Duty: 2022 porte le nom de code Project Cortez



Il devrait sagir dune suite à Modern Warfare 2019. – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 13 septembre 2021

Prétendument nommé en interne sous le nom de Project Cortez, le jeu comportera une campagne solo contrairement à Black Ops 4 de Treyarch 2018 et Battlefield 2042 d EA, et se déroulerait pendant la guerre contre la drogue menée par les Américains en Amérique du Sud.

Développé par Infinity Ward, le dernier jeu développé par léquipe californienne était le redémarrage original de Modern Warfare de 2019.

Les détails sur le projet, outre la confirmation du titre et du cadre, sont minces pour le moment, mais avec des informations déjà diffusées avant la sortie du jeu, nous sommes convaincus que nous entendrons plus dinformations le plus tôt possible cette fois-ci.

En ce qui concerne une date de sortie possible, nous ne pouvons que faire une supposition éclairée sur la base des dates de sortie des années précédentes et présumer que le prochain versement COD sera lancé en octobre ou novembre 2022.

En attendant, découvrez tout ce que nous savons sur Call of Duty de 2021 en lisant la couverture de Vanguard par Pocket-lint ici.