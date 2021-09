Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous sommes encore à quelques mois de la sortie réelle de Call of Duty: Vanguard, mais la machine marketing du prochain COD bat son plein et vient de dévoiler loffre multijoueur du jeu dans les moindres détails.

Tout dabord, il y a une nouvelle bande-annonce présentant une multitude de cartes, darmes et dopérateurs dont nous prendrons le contrôle, mais le développeur Sledgehammer Games a également mis en place un flux plus approfondi pour entrer plus en détail.

Nous pouvons voir une gamme des 20 cartes qui seront dans le jeu à la sortie (bien que quatre dentre elles soient regroupées dans le mode Champion Hill et ne soient donc pas des expériences tout à fait autonomes), y compris des emplacements dAfrique du Nord, du Pacifique et de lEurope. fronts.

Le flux en direct étendu présente également des discussions très intéressantes avec les développeurs du jeu, abordant plus en détail le fonctionnement de la personnalisation des armes et la destruction des niveaux, et comment nous pouvons nous attendre à ce que tout sintègre sur toutes les plateformes et plus encore.

Excitant, juste à la fin de ce flux (à 25:39), Amos Hodge de Raven Software arrive pour confirmer quune nouvelle carte arrive également sur Call of Duty: Warzone peu de temps après le lancement de Vanguard, et nous obtenons de belles aperçus du nouvel emplacement.

Il se déroule dans le Pacifique et a une apparence complètement différente de celle de Verdansk déchirée par la guerre, ce qui pourrait apporter un changement vraiment énorme à la sensation de Warzone, qui changera de toute façon considérablement avec lajout des éléments de gameplay de Vanguard.